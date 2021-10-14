В Нидерландах очищают реки с помощью воздуха

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14 октября 2021, 12:47

Фото: Соцсети

Около 90% пластиковых отходов, которые находятся в Мировом океане, попали туда с помощью рек, подсчитали ученые. Загрязнение рек — глобальная проблема: частицы пластика попадают в них через сточные воды, сдуваются ветром с мусорных полигонов или просто выбрасываются людьми.

Интересный способ очистки водоемов представляет собой приспособление из обычного шланга с множеством отверстий, благодаря которым в воде возникает завеса из пузырей воздуха. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Шланг просто кладут на дно загрязненного пластиком водоема, запускают по нему воздух. Потоки воздушных пузырей выводят наверх около 86 процентов мусора.

При этом устройство размещают так, чтобы локализовать отходы в одном месте для удобства дальнейшей уборки.

Разработчики системы считают, что она позволяет не только очищать реку от мусора — но еще и насыщает водоем кислородом. Это способствует развитию экосистемы и препятствует цветению ядовитых сине-зеленых водорослей.

Есть и другие способы очистки, так, например для защиты дамб используют ловушки заслоны, которые не позволяют крупным предметам, типа деревьев, веток, автомобильным частям проникать через заслон – фильтр, но, к сожалению, такие мелкие частицы как пластик они не улавливают, или в очень небольшом количестве, что явно недостаточно при сегодняшнем уровне загрязнения. Ученые по всему миру сейчас озадачены и работают над технологиями вылова и утилизации пластиковых отходов.

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