Greenpeace во Франции бойкотировал вывоз урановых отходов в Россию

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14 октября 2021, 12:11

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Специалисты Greenpeace выяснили, что французская фирма Orano подписала договор с Росатомом. Согласно контракту, в Сибирь должны были привезти свыше тысячи тонн урановых отходов. В Orano подтвердили заключение сделки. Опасный груз вывезли в Северск в начале года — это было замечено со спутника. Об этом сообщает «НИА Экология».

Между тем импорт радиоактивных отходов в нашу страну был остановлен еще в 2011 году.

«Зеленые» выставили 15 контейнеров для радиоактивных отходов перед входом в офис компании.

Как выяснило РИА Новости в Росатоме, груз ядерного утиля от французских партнеров нужен для того, чтобы задействовать его в атомной энергетике. Что мешает Росатому воспользоваться огромными залежами российских урановых отходов, не сообщается.

Россия потихоньку превращается в радиоактивную свалку. Целыми составами к нам везут урановые отходы из Германии, теперь еще из Франции, затем после строительства атомных станций повезут из Турции и Китая.

Согласно официальным данным властей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия с 2019 по 2022 годы в Россию из Германии планируется отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов — это более тысячи контейнеров и примерно 20 железнодорожных составов. Экологическая организация заявляет, что в России уже накоплено около 1 млн тонн урановых хвостов, которые не только радиоактивны, но и токсичны.

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