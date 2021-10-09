Google и YouTube бескомпромиссно борются с отрицанием глобального потепления

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9 октября 2021, 11:24

Фото: Соцсети

Google выпустил обновление политики своих сервисов Google Ads и YouTube, которое «запретит рекламу и монетизацию контента, противоречащего общепринятому научному консенсусу о существовании и причинах изменения климата». Иными словами, с 7 октября, теперь если вы у себя на youtube-канале утверждаете, что изменение климата — это бред, то заработать на рекламе больше не получится. Об этом сообщает «Ресайкл».

«Это включает в себя контент, в котором изменение климата рассматривается как мистификация или мошенничество, утверждения отрицающие, что долгосрочные тенденции показывают, что идёт глобальное потепление климата, и утверждения отрицающие, что выбросы парниковых газов или деятельность человека не способствуют изменению климата» - говорится в справке Google Реклама.

Интересно, дойдет ли дело до бана каналов, или, например отдельных роликов? Скажем барда Александра Городницкого вполне можно люстрировать: он ведь тоже не особо верит в глобальное потепление, хотя сам океанолог. Или, например труды Нобелевского лауреата Петра Капицы, который говорил еще в 1975 году об азах физики, поняв которые становится абсолютно ясным тупиковый путь развития «зеленой» энергетики (в первую очередь, солнечной и ветряной как наиболее истерично раскручиваемых). Они теперь рискуют быть «забаненными в гугле»?

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