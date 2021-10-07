Крупные торговые сети Финляндии откажутся от продажи яиц кур, которые содержатся в клетках

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

7 октября 2021, 12:06

Фото: Соцсети

С такой инициативой выступили ретейлеры SOK и Kesko. К 2027 году в Евросоюзе хотят полностью запретить содержать в клетках сельскохозяйственных животных и птиц. Об этом сообщает «Plus-one» со ссылкой на телеканал Yle.

Крупнейшие финские розничные торговые сети SOK и Kesko заявили, что отказываются от продажи яиц кур, которых содержали в клетках.

Больше всего такой продукции потребляют в странах Северной Европы. В компаниях говорят, что будут сокращать продажи постепенно в течение пяти лет. Эксперты предполагают, что это решение повлияет на ценообразование и уменьшит количество дешевых яиц на полках. Также в Финляндии хотят запретить держать в клетках свиноматок, которые готовятся к опоросу.

Эту инициативу поддержали в Евросоюзе. Еврочиновники считают, что каждую курицу нужно обеспечить пространством от 750 см². В ЕС запрет на содержание в клетках сельскохозяйственных животных и птиц должен вступить в силу к 2027 году.

Евросоюз уже на протяжении многих лет идёт по пути гуманного животноводства и птицеводства. Многие птицы, свиньи и коровы даже не видели солнца и никогда не выходили на улицу. Животные и птицы испытывают сильнейший стресс от условий содержания, многие из них сильно болеют и умирают. Ну как пример, птице чтобы снести яйцо необходимо уединение и это генетически заложено природой, а в маленьких клетках, у неё даже нет шансов спрятаться, птицы начинают сильно нервничать. Не знаю, как это влияет на состав и витамины снесённых яиц, но думаю, что сильно.

Также и коровы, если их не выпасать на свежем воздухе, у них начинаются болезни копыт и лёгких, так как вентиляция в коровниках не бывает достаточной. А из последних новостей, телят в коровниках стали приучать к цивилизованному туалету, на подобие как детей приучают к горшку. Животные легко учатся, что позволяет соблюдать большую гигиену и уменьшает размер загрязнений ближайших водоемов и почв.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости