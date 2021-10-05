Экоактивисты за свой счёт проведут экспертизу строительства заводов Химпрома на Тамани

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5 октября 2021, 12:20

Фото: Соцсети

Экологический протест на Тамани, вызванный ещё не начавшимся строительством большого газохимического комплекса, выходит на новый уровень. Жители Темрюкского района Краснодарского края собрали больше 300 000 рублей для экологической экспертизы будущего производства. Протестующие уверены, что химкомплекс в Тамани — это бомба замедленного действия, которая уничтожит экологию курортного полуострова. Экоэкспертиза должна доказать или опровергнуть это утверждение. Об этом сообщают «ЭкоПротесты.Россия».

Экспертизу проекта химкомплекса будет проводить московский «Центр охраны дикой природы». Эта организация уже проводила похожую экспертизу в Аяно-Майском районе Хабаровского края накануне победного экологического референдума.

Строительство химкомплекса из восьми заводов: по производству метанола, аммиака, карбамида и т.д. планирует начать в следующем году группа ОТЭКО Мишеля Литвака. ОТЭКО принадлежит морской грузовой порт «Тамань» у Крымского моста по перевалке нефти, угля и других грузов. В промзоне порта выделена земля для строительства химкомплекса.

С июня жители бывшей казачьей станицы собирают подписи под онлайн-петицией с требованием отменить планы запуска химпроизводства. На сегодняшний день собрано больше 73 000 подписей.

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