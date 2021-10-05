В мире повысился спрос на российский газ и уголь в преддверье саммита ООН по климату

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5 октября 2021, 11:47

Фото: Соцсети

Такая ситуация сложилась в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщает «НИА Экология».

Несмотря на то, что мир взял курс на декарбонизацию и обозначил довольно близкие рубежи, когда использование ископаемого топлива должно быть сведено к минимуму, спрос и, соответственно, цены на него продолжают расти. Как отмечают отечественные компании, занятые в угледобывающей сфере, которых цитирует «Экосфера», европейские «производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля».

Как пишет издание, зарубежные партнёры предпочитают не говорить о возрастающей потребности в угле и газе открыто, тем более, в преддверии 26-й Конференции конвенции ООН об изменении климата, поскольку такой спрос противоречит самой идее мероприятия.

Эксперты отмечают, что некоторое снижения спроса на ископаемое топливо, которое наблюдалось в последнее время, было обусловлено пандемией коронавируса и вызванного ею сокращения передвижения граждан на общественном и личном транспорте.

В данный момент, всё вернулось на круги своя, включая самое страшное для экологии – это авто и авиатранспорт, которые по выбросам и урону экологии делят первое место.

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