В засушливых регионах планеты экологично добывать водород не получится

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3 октября 2021, 11:28

Фото: электролизные проекты в наложении на карту вододефицитных регионов

Из заметки Ристада по поводу проблемы водоснабжения проектов «зеленого» водорода. Если упрощать - то вода в засушливых регионах есть производная от энергии, а энергия нужна, как мы понимаем, безуглеродная. Об этом сообщает «Зеленая энергия».

То есть для углеродного следа зеленого водорода важным станет углеродный след воды. Любознательные могут посчитать - сколько электроэнергии нужно на сам электролиз, а сколько - на опреснение воды для оного, и где на самом деле тут проблема. В любом случае понятно - и та, и другая должны быть безуглеродными.

Потребуется 620 млн тонн пресной воды для реализации планов по производству зеленого водорода к 2040 г.

По географии выходит, что 85% этих мощностей придется обеспечивать опреснением и соответственно, рынку опреснения нужно готовиться к бурному росту, но надо перестраиваться на ВИЭ, что пока экзотика в этом секторе.

В любом случае использование пресной воды — это не самое умное научное решение. Надо возвращаться к изобретению вечного двигателя, вот что по-настоящему экологично и относится к «зелёным» возобновляемым источникам энергии.

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