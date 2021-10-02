Стартап из Бостона выращивает агрокультуры, которые обеспечивают себя удобрениями сами

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2 октября 2021, 14:16

Фото: «Город будущего»

В 2009 году пятеро биологов из Массачусетского технологического института запустили стартап. Их идея заключалась в программировании клеток растительной продукции и производстве различных микроорганизмов для нужд сельского хозяйства. Об этом сообщает «Город будущего» со ссылкой на «Коммерсант».

Сегодня в приоритете компании, которые используют генную инженерию для производства специальных бактерий.

С 2014 года компания стартап привлекла почти 900 млн долларов от многих инвесторов, включая Билла Гейтса, General Atlantic, T. Rowe Price и Viking Global Investors.

Сегодня азотные удобрения фермеры разбрызгивают или вносят в почву — их поставляют на рынок крупные химические производители. Такая методика действительно повышает урожайность сельскохозяйственных культур, одновременно ставя под удар окружающую среду. Около 3% выбросов углекислого газа в мире возникает при производстве азотных удобрений, а отходы таких предприятий загрязняют водоемы и убивают рыбу.

Так, немецкий конгломерат с бостонским стартапом запустил совместный проект по выращиванию зерновых — пшеницы, риса и кукурузы — способных самостоятельно производить для себя биоудобрения. Американский Forbes пишет, что биоудобрения, возможно, «пошатнут мировой рынок химических удобрений на 80 млрд долларов» и помогут снизить вред, наносимый экологии при производстве азотных удобрений.

Ученые спорят по поводу применения геоинженерии в природе. Пока это очень неоднозначная наука, которая, вмешиваясь в естественную природную среду меняет её. Это касается не только почвы, но и морей, рек и океанов, даже в космосе применяется геоинженерия, например искусственный вызов дождя. К каким последствиям это приведёт планету, очень трудно спрогнозировать.

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