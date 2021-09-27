Сибирские леса не справляются с повышением концентрации СО2, в России провалилась программа «Чистый воздух»

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

27 сентября 2021, 13:50 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошлой неделе вышли рейтинги качества воздуха IQ Air. Россия находится на 86-м месте из 106 стран мира, похоже госпрограмма РФ - «Чистый воздух» с треском провалилась. Из-за потепления климата уровень Мирового океана растёт с рекордной скоростью, а таяние ледников приводит к изменениям в земной коре. Ученые Академии Наук озадачены сохранением лесов Сибири, а волонтёры в Ногинске пытаются спасти животных из аварийного дома, которые находятся без еды и воды уже 19 дней.

Девять из десяти жителей планеты живут в зонах с неудовлетворительным состоянием воздуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, основные источники загрязнения – это промышленность, свалки, лесные пожары и транспорт. Опыт 2020 года показал, что при снижении выбросов воздух может достаточно быстро очиститься, но за его состоянием нужно постоянно следить.

По данным Росприроднадзора во время карантина, при пандемии весной 2020 года, качество воздуха улучшилось в семи из 12 промышленных центров России с неблагополучной экологической обстановкой: Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите. Однако эффект от введения карантинных мер оказался краткосрочным. Так, содержание углекислого газа в атмосфере в 2020 году достигло максимума за 3 млн лет, написала в своем отчете Всемирная метеорологическая организация (WMO) при ООН.

В рейтинге качества воздуха IQ Air Россия находится на 86-м месте из 106 стран мира. В 2020 году качество атмосферного воздуха в городах (по отдельным показателям) было неудовлетворительным: в 37 из них с населением 13,7 млн человек максимальные концентрации загрязняющих веществ превышали предельно допустимые уровни в 10 раз.

К сожалению, государственная программа «Чистый воздух» провалена. Все данные указывают на несостоятельность чиновников довести её до ума. Качество воздуха, а значит и качество жизни и здоровья людей в России, продолжает ухудшаться.

Стало известно, что проблема климатических изменений на планете с каждым годом становится всё острее, Мировой океан тому не исключение. За последние десять лет уровень льда в Арктике сократился на 13% по сравнению с 1979 годом.

Потепление океанов и таяние льда привели к повышению уровня Мирового океана на 3,1 мм в год. Этот показатель самый высокий за последние 100 лет наблюдений. Такую тенденцию зафиксировали учёные из службы по изменению климата Евросоюза Copernicus. Согласно их отчёту, за 40 лет в Арктике растаяло количество подводного льда, равное по площади шести территориям Германии.

Сильнее всего потеплела поверхность Северного Ледовитого океана. На него приходится около 4% общемирового потепления в 0,015°в год. Кроме того, потепление приводит к тому, что некоторые морские обитатели мигрируют в более холодные воды.

Глобальное потепление уже наступает на ледники, только Гренландия потеряла сто млрд тонн льда за этот сезон таяния. Ученые считают, что лёд сейчас тает быстрее всего за последние 12 тысяч лет. Если растает весь, то уровень мирового океана поднимется на 6 метров. Эта скорость потери льда, которая увеличивается по мере повышения температуры, изменяет океанские течения, изменяет морские экосистемы и создает прямую угрозу для низменных прибрежных городов мира.

Таяние ледников приводит к изменениям в земной коре, что лишний раз доказывает, как сильно изменится природный ландшафт, если не остановить повышение температуры Земли. Новое исследование о таяние полярных льдов из Антарктиды, Арктики и Гренландии показало, что на их месте происходит деформация земной коры — с эффектом, ощущаемым за тысячи километров.

Когда ледяные щиты накапливаются на суше, их вес заставляет кору подо льдом немного опускаться, чтобы компенсировать это, подобно тому, как груженая лодка сидит ниже в воде. А когда лед тает, этот вес удаляется — и поэтому кора снова поднимается вверх в ответ на процесс.

Хотя это движение вверх и вниз уже давно понятно, исследователи из Гарвардского университета хотели изучить, может ли кора также смещаться в сторону. Команда проанализировала спутниковые данные о потерях полярного льда с 2003 по 2018 год, чтобы смоделировать результирующее воздействие на движения земной коры. Исследователи пришли к выводу, что таяние льдов провоцирует горизонтальное смещение поверхности Земли.

По данным геологов Университета Дарема, Шотландия может подняться до 4 дюймов в некоторых районах, компенсируя повышение уровня моря, полученное в результате глобального потепления. Англии, однако, может не так повезти, поскольку эксперты предсказали проседание до 2 дюймов за тот же период - повышение уровня моря примерно на 10-33 процента.

Глобальное потепление затронет все уголки планеты, а повышение уровня Мирового океана создаст миграцию людей и животных в свободные от воды кусочки суши.

На днях на страницах Сибирского отделения Российской академии наук было опубликовано новое исследование о том, как изменения климата отражается на всех экосистемах планеты, в том числе на лесах. В условиях глобального потепления они становятся всё более подвержены пожарам, вредителям и патогенным воздействиям.

Директор Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Александр Онучин рассказал,- сохраняют ли лесные массивы способность к поглощению углекислого газа, можно ли повышать эту способность и чего не хватает российским лесам. Один из основных факторов – глобальные климатические изменения, в первую очередь, повышение температуры, что ведёт к значительному повышению пожарной опасности. Второй фактор, оказывающий негативное влияние, – это насекомые-вредители и болезни (развитие корневых патогенов и прочие). Отчасти они тоже связаны с изменением климата. И, наконец, тренд, который мы сейчас отмечаем, – повышение концентрации углекислого газа над сибирскими лесами. Достоверно оценить, какой вклад в этот процесс вносят лесные пожары, деградация вечной мерзлоты, техногенные и другие факторы, мы пока не можем. Но исследования в этом направлении уже ведутся.

Есть северные леса, где сумма температур никогда не набирала такого значения, при котором лесная растительность начинает полыхать. А сейчас эта сумма температур значительно поменялась, пожары возникают чуть ли не на побережье Северного Ледовитого океана. К примеру, пожары бывают в самом северном лесном массиве – Ары-Мас, который находится на Таймыре. Есть и другие природные феномены – все чаще горит тундра, чего раньше практически не было.

Особое беспокойство учёных вызывает повысившаяся концентрация СО2 над сибирскими лесами. Похоже, леса просто не справляются с таким количеством углекислого газа. На такую же тенденцию наука обратила внимание в Мировом океане, который являлся главным поглотителем углекислого газа. В нём тоже прослеживаются изменения, океан больше не может поглощать СО2 в таком количестве. Людям необходимо самим озадачиться спасением планеты, так как экосистемы перестают работать в привычном для прежнего климата объемах. С новыми тенденциями повышения температуры они явно не справляются, и человек должен вмешаться.

Прямо сейчас разворачивается трагедия в Ногинске: в доме, где в сентябре взорвался газ, остаются домашние животные. В здание никого не пускают, а без помощи людей им не выбраться. На видео, снятым прохожим, хорошо видна кошка, сидящая на окне. Окно открыто, но этаж высокий, бедолаге не выбраться из западни.

Для животных, которые уже 19 дней находятся в многоэтажном здании без воды и еды, волонтеры и местные жители изготовили специальную лестницу и привезли ловушки для выманивания, но звери напуганы, многие не идут к людям и ждут своих хозяев. Как сообщают очевидцы, сейчас нескольких животных уже удалось спасти и отвезти в ветеринарную клинику.

Напоминаем, взрыв в жилом доме в Ногинске прогремел 8 сентября 2021 года. В результате трагедии погибли семь человек, десятки пострадали. Обрушились несколько этажей здания.





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