Удобный и смертельно опасный пластик помогает и убивает одновременно

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

23 сентября 2021, 12:14

Пластик разлагается около 500 лет, и при разложении отравляет почву, грунтовые воды и мировой океан. Пластик, наносит ущерб здоровью человека попадая в организм через питьевую воду, атмосферу, продукты питания, и даже через кожу.



База данных используемых химических веществ, при производстве пластиковой упаковки, содержит около 4 000 наименований. При этом учёные, провели анализ около 1 000 веществ, и как минимум 148 из них определены как очень опасные.



Ученые впервые рассмотрели влияние пластика для организма человека, и окружающей среды, во всех этапах его существования: от добычи из скважины до нефтепереработки на заводе; от полки из магазина до соприкосновения с руками человека; от свалки до загрязнения атмосферы, воды и почвы. До этого все исследования ограничивались отдельными моментами циклов существования материала, конкретными продуктами, процессами или путями воздействия.



Из пластика делают посуду, упаковку, детские игрушки и, кажется, что вообще большую часть предметов, которые мы используем ежедневно. Маркировка (цифра в треугольнике) помогает сделать правильный выбор. Каждый вид пластика вреден по-своему. Статистика неумолима. Каждую минуту в океан сбрасывается содержимое одного мусоровоза, заполненного пластиком. А 50% воздуха, которым мы дышим, поступает из океана. Более 70% территории Земли покрыто водой. Поэтому так важно очистить океан от пластиковых загрязнений.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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