Небывалое ранее нашествие мошки - терроризирует Крым
22 сентября 2021, 13:20
В Крыму новая напасть - нашествие мошки. Местные и туристы публикуют в сети ролики, в которых на полях стоят смерчи из насекомых, а над дорогами висят черные тучи мошкары. Об этом сообщают «Выводы на чистоту».
Экологи уверяют, что причиной стало изменение климата и влажная теплая осень. Но старожилы говорят, что теплая влажная погода в сентябре часто бывала и до этого, а вот такое явление они видят впервые.
Крымчане жалуются, что отдыхать просто невозможно, если нет ветра, то мошка атакует всё на своём пути. Люди вынуждены укрываться в домах или убегать с места атак.
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