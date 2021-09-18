Бессмысленная ежегодная бойня дельфинов произошла на Фарерских островах

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18 сентября 2021, 17:26

Фото: Sea Sheperd

Датское королевство снова устроило беспощадную бойню дельфинов в своих территориальных водах. Во время традиционной охоты на Фарерах жители единовременно расправились с более чем 1,4 тысячей дельфинов. Об этом сообщают «Известия».

По оценкам группы Sea Shepherd, которая с 1980-х годов проводит кампанию за прекращение традиционной охоты на фарерских дельфинов гринд, это стало крупнейшей расправой над морскими обитателями за всю историю островов.

Массовая бойня шокировала не только европейские страны, но и многих местных жителей, заявивших, что им стыдно быть фарерцами.

Жестокая традиция ежегодной расправы над дельфинами, признанная на островах законной деятельностью, соблюдается местными жителями с X века. Но в прошлом фарерцы убивали куда меньше и хотя бы съедали всё мясо растерзанных животных, что придавало кровавому развлечению хоть какой-то смысл и логику. На этот раз, исходя из количества уничтоженных животных, большая часть «трофеев» просто уйдет на помойку.

Ученые официально доказали, что млекопитающие испытывают эмоции, особенно такие как киты, касатки и дельфины. Французские ученые выяснили, что влияет на поведение животных, изучая эмоции дельфинов. В результате эксперимента выяснилось, что они испытывают практически такую же палитру чувств, как и человек. Это радость, печаль, страх, сопереживание и счастье.

Конечно, такую жуткую бесчеловечную традицию нужно запретить – это пережиток прошлого, такой же как коррида или цирковые трюки с животными.

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