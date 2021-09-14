Мировой океан перестал справляться с антропогенной нагрузкой и как прежде влиять на климат

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14 сентября 2021, 11:01

Фото: Соцсети

Мировой океан играет решающую роль в регулировании климата, поглощая углекислый газ. Около трети выбросов CO2, связанных с деятельностью человека, океан поглощает из атмосферы, приостанавливая темпы глобального потепления. Об этом сообщает «Мировой Океан».

Но есть у океана и обратный эффект. «Существуют такие участки акватории, где идет прямо противоположный процесс,- говорит немецкий физик, профессор Райнер Шлитцер, научный сотрудник Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Бремерхафене. - Например, в тропической зоне Тихого океана происходит активный выброс углекислого газа из океана в атмосферу. Об этом мало кто знает, и процесс этот продолжается независимо от парникового эффекта. Связано это с тем, что здесь поднимается на поверхность с больших глубин очень холодная вода, насыщенная углекислым газом, и он уходит в атмосферу».

На большей часть своей акватории мировой океан углекислый газ все же поглощает. Например, холодная вода к югу от Гренландии или вдоль побережья Антарктиды растворяет очень много углекислого газа, а затем стремительно погружается в глубину, достигая самого дна. Прежде чем она снова оказывается на поверхности, проходят столетия. «На этот эффект мы и рассчитываем,- подчеркивает профессор Шлитцер. - Наши данные говорят о том, что океан уже поглотил 40 процентов всей массы антропогенных выбросов углекислого газа. Если бы не океан, концентрация СО2 в атмосфере Земли была бы значительно выше».

По данным последних исследований, поглощение океаном углекислого газа — не постоянная величина. В некоторые периоды поглощение происходит в меньших объемах. Некоторые ученые склоняются к мнению, что способность океана поглощать CO2 постепенно уменьшается, и в ближайшее время все больше углекислого газа будет накапливаться в атмосфере.

Немецкий океанограф Кристоф Хайнце, профессор университета в Бергене, Норвегия: «Постепенно становится ясно, что океан все хуже и хуже поглощает то дополнительное количество углекислого газа, которое мы ежегодно выбрасываем в атмосферу. То есть какую-то часть он еще поглощает, однако ее доля в общем объеме выбросов снижается. А значит, антропогенный углекислый газ будет в атмосфере накапливаться. Мы должны более решительно ограничить его эмиссию».

Океан просто перестал справляться с такой антропогенной нагрузкой, ни одна экосистема в мире не может противостоять человеку. Реки уже классифицируются как экстремально грязные, а количество пластикового мусора в океане исчисляются сотнями тысяч тонн.

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