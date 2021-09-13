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Эксперты назвали главные опасности для грибников и дали советы

Иногда грибы - это гробы

, 10:24

Эксперты назвали главные опасности для грибников и дали советы

С середины сентября в России наступает разгар грибного сезона. Россияне спешат в лес, чтобы набрать как можно больше грибов, забывая об опасностях. Самыми распространёнными угрозами являются потеря в лесу и отравлением несъедобными грибами.

На сбор грибов осталось максимум три недели. В лесу чаще всего теряются люди пожилого возраста, рассказали в спасательном отряде «Партизан». Поисковые работы затрудняются запоздалой информацией об исчезновении человека. Из-за понижения температуры нахождение на открытом воздухе приводит человека к серьёзным проблемам со здоровьем и нередко к гибели. Поэтому, отправляясь за грибами, важно сообщить родственникам свои координаты и время возвращения. Пожилым людям не желательно ходить в лес по одному. Также перед походом желательно ознакомиться с прогнозом погоды. Поисковики рекомендуют грибникам надевать яркую одежду, тёплую обувь, иметь с собой заряженный телефон, свисток, фонарь и набор лекарственных средств.

Чтобы исключить отравление грибами, допускается сбор только съедобных видов, произрастающих в экологически чистых районах. Можно отравиться даже съедобными грибами, которые растут в местах, где расположены промышленные центры и заводы.

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