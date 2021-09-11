Загорелась крупнейшая ТЭС в Африке

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11 сентября 2021, 18:49

Фото: Соцсети

Пожар произошел на тепловой электростанции в ЮАР, в 80 км от Йоханнесбурга. Местный телеканал ENCA сообщил, что повреждены несколько блоков ТЭС. Всего у станции их шесть на 4,1 тыс. МВт. Об этом сообщает «Высокое напряжение».

Угольной станцией владеет госхолдинг Eskom. Официально они объявили, что из-за пожара отключены два блока, но причины возгорания пока неизвестны. Персонал станции, находившийся в затронутых огнем помещениях, эвакуирован.

ENCA не исключает, что из-за ЧП в столице ЮАР и её окрестностях могут начаться отключения электричества, т.к. станция была одним из главных источников электроснабжения.

ТЭС в Кендале была введена в эксплуатацию в 1993 году. Она работает на угле и является крупнейшей ТЭС в Африке и 22-й в мире. Какими это обернется экологическими последствиями судить ещё рано, но ситуация ужасная.

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