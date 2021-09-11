Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Загорелась крупнейшая ТЭС в Африке

, 18:49

Загорелась крупнейшая ТЭС в Африке
Фото: Соцсети

Пожар произошел на тепловой электростанции в ЮАР, в 80 км от Йоханнесбурга. Местный телеканал ENCA сообщил, что повреждены несколько блоков ТЭС. Всего у станции их шесть на 4,1 тыс. МВт. Об этом сообщает «Высокое напряжение».

Угольной станцией владеет госхолдинг Eskom. Официально они объявили, что из-за пожара отключены два блока, но причины возгорания пока неизвестны. Персонал станции, находившийся в затронутых огнем помещениях, эвакуирован.

ENCA не исключает, что из-за ЧП в столице ЮАР и её окрестностях могут начаться отключения электричества, т.к. станция была одним из главных источников электроснабжения.

ТЭС в Кендале была введена в эксплуатацию в 1993 году. Она работает на угле и является крупнейшей ТЭС в Африке и 22-й в мире. Какими это обернется экологическими последствиями судить ещё рано, но ситуация ужасная.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Общество

Кириенко заявил, что главное конкурентное преимущество России – возможности самореализации для любого талантливого человека

Кириенко заявил, что главное конкурентное преимущество России – возможности самореализации для любого талантливого человека

Основным конкурентным преимуществом Российской Федерации на сегодняшний день являются возможности самореализации для любого талантливого творческого человека. Соответствующее заявление сделал Сергей Кириенко, занимающий пост первого замглавы администрации президента РФ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью