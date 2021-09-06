Как спешка перед сочинской Олимпиадой привела к гибели уникального леса

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6 сентября 2021, 15:49

Фото: Соцсети

Это очень грустная история о том, как одна бабочка, перевезенная человеком в новую среду обитания убила весь самшитовый лес в Краснодарском крае и на Кавказе. В России до недавнего времени встречался лишь один вид самшита — колхидский. Он успешно пережил ледниковый период 1,8 млн лет назад и беззаботно произрастал на Черноморском побережье Краснодарского края и Кавказа в ущельях и долинах рек. Об этом сообщает телеканал «Наука».

Биолог, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов считает, что спешка перед сочинской Олимпиадой привела к гибели этого уникального леса.

Похвастаться самшитовыми рощами могли также Абхазия, Грузия, Азербайджан и Турция. Тысячелетиями теплые влажные леса самшита регулировали климат и скрепляли камнями почву каменистых ущелий Кавказа от оползней. Вечнозеленое дерево, входящее в Красную книгу РФ, традиционно использовалось для озеленения и в декоративном садоводстве. Однако за несколько лет из 5000 га насаждений самшита колхидского в Российской Федерации осталось только 5 га (к 2017 году), в основном в Республике Адыгея. Причина тому — инвазия огневки.

Самшитовая огневка была завезена к нам при подготовке к Олимпиаде в 2014 году и уничтожила всю самшитовую рощу. Если сначала она ела самшит только в Сочи, то сейчас перекинулась на территорию Абхазии, Грузии и доедает леса по всему Кавказскому хребту.

Самшитовая огневка — это такая небольшая бабочка, которая изначально проживала на Дальнем Востоке. Там она питалась местными видами: ела падубы и бересклет. И не ела самшиты. Поэтому никто не думал, что она будет это делать. В какой-то момент этот вид попал в Германию, возможно, с Дальнего Востока России, из Японии, Китая, Кореи — мы точно не знаем откуда.

Впервые в 2006 году инвазия этого вида была обнаружена в Германии. Дальше она начала легко расселяться по территории Европы и была занесена в список особо опасных видов вредителей. В 2007 году вид стал экологической проблемой для многих стран, в том числе для Нидерландов, которые активно выращивают растения. В 2008-м он был найден уже сильно севернее: в Великобритании и Австрии. В 2011 году огневку обнаружили в Турции на границе с Грузией.

В 2012 году наша страна начала готовиться к зимней Олимпиаде в Сочи. Была вырублена очень большая роща реликтового самшита. А самшит — медленнорастущее растение, наша страна могла похвастаться лесами из этого растения, которому было несколько тысяч лет. Но при подготовке к Олимпиаде леса вырубили, а государство и заказчики, которые выполняли строительные работы, обещали, что восстановят утраченные леса. Вскоре они завезли посадочный материал самшита вечнозеленого. Это близкий вид, но он растет гораздо быстрее, из него надеялись получить новые рощи. Но, как всегда, не учли много факторов и прежде всего необходимость карантина. Заказали растения в Италии, где уже был этот сельскохозяйственный вредитель, привезли самшит и должны были выдержать некоторое время материал на карантине, после чего высаживать. Но в спешке начали сажать его сразу… Так с самшитом вечнозеленым огневка впервые попала на территорию нашей страны, активно начала есть растения и за пару лет съела полностью.

Сейчас самшитовых деревьев практически не осталось. Личинки этих бабочек съедают большую массу самшита с огромной скоростью. Проводили эксперименты: два литра листьев они поедают буквально за пару часов.

Если мы сейчас пойдем в самшитовую рощу, то увидим там мертвые деревья и кое-где молодые росточки этих растений, которые также поедает огневка — она никуда не делась, ее численность в какой-то момент стала очень высокой. Когда она съела весь самшит, ее численность упала, но огневка продолжает жить и подъедает молодые растения. А для того, чтобы молодые растения выросли в большой лес, нужно еще не одно столетие, и дождемся ли мы этого — непонятно.

К сожалению, таких примеров очень много. Один борщевик Сосновского чего только стоит, распространился по всей территории России, даже в Арктике. И главное, никто с ним справится не может, а ведь это ядовитое растение и серьезная проблема, которую люди создали себе сами.

Еще один пример, это гигантский слизень, завезенный из Испании, он уже дополз до подмосковных дач, а ведь это ядовитый вредитель, который угрожает местным видам. Пока он не добрался до сельского хозяйства, войну на государственном уровне ему не объявили, но это уже вопрос времени.

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