Убийство ради убийства: в России открывается охотничий сезон на ворон и сорок, а Красная книга становится Чёрной

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6 сентября 2021, 13:22 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе Минприроды выпустило доклад о состоянии Красной книги России, которая постепенно превращается в Чёрную. Одновременно с этим открывается сезон охоты, где Якутия пытается бойкотировать разрешение охоты в сгоревших лесах, а Хакасия расширила список «убийств» и разрешила охоту на ворон и сорок, которые традиционно не идут в пищу. И, напоследок, BGCI выпустил доклад о состоянии редких деревьев в мире, 30% из которых находятся на грани исчезновения.



Минприроды отнесло к нулевой категории редкости таких животных из Красной книги России, как лошадь Пржевальского, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах и кулан. Эти объекты живого мира признаны «вероятно исчезнувшими» с территории России. Напоминаем, что состоянием популяции лошади Пржевальского был озабочен президент РФ Владимир Путин.



Есть и хорошие новости. Директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Петр Осипов завил, что амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения. Сейчас существует около от 540 до 580 особей амурского тигра. Также от опасной черты отошел еще один редкий вид хищников, это еще одна большая кошка — дальневосточный леопард. А это значит, что охотники из Госдумы и лоббисты скоро будут продавливать разрешение на их отстрел, а точнее на охоту на них. Точнее, с 1 августа вступили новые поправки к законам «О животном мире» и «Об охоте», которые коснутся в том числе исчезающих видов животных. Теперь главы регионов страны сами смогут определять виды животных, на которых будет разрешена охота, её сроки, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды РФ.



Конечно же, Минприроды уверяет, что к краснокнижным это губернаторское всевластие не относится, но вот зная повадки охотничьего лобби берусь предположить, что это ненадолго. Выведут из Красной книги любой исчезающий вид, также, как сейчас тысячами гектаров выводят из состояния особо охраняемых территорий, заповедников и заказников и всё для строительства мостов и горнолыжных курортов.



Новость об открытии охотничьего сезона 3 сентября вызвала бурю протестов в Республике Саха. Информацию о старте охотничьего сезона распространили интернет-СМИ – официального подтверждения ей пока нет. Новость буквально взорвала интернет-пространство – люди высказываются резко против охоты на животных, оставшихся без пищи в сгоревших лесах. Природозащитники считают, что надо дать им шанс на выживание. Кстати, немногие из них дотянут до следующей весны. А людям вместо того, чтобы думать, как убивать зверей, надо решить, как накормить несчастных диких братьев наших меньших. А многие ещё и подранки, после чудовищного огня. На сегодняшний день в Якутии сгорело более 8 млн гектаров и леса продолжают гореть.



В Хакасии решили повторить опыт Китая во времена Мао Дзе-Дуна, там массово истреблялись воробьи. За счет поправок в республиканский закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике» существенно расширен список охотничьих ресурсов. Теперь в него внесены вороны и сороки, бакланы и чёрные вороны, которые традиционно не идут в пищу. И это не шутка: данные виды птиц теперь будет разрешено уничтожать без ограничений.



В мировых СМИ обсуждают информацию о том, что 30% деревьев в мире находится под угрозой исчезновения. Отчёт о об этом подготовила Botanic Gardens Conservation International – международной организации по сохранению растений. Цифра шокирует. Однако речь идёт об исчезающих видах, а не о количественных потерях. По словам Пола Смита, генерального секретаря BGCI, каждый вид деревьев имеет значение для миллионов других представителей флоры, зависящих друг от друга. То есть исчезновение одних видов может запустить цепочку вымирания других, а возможно, этот процесс уже запущен. Под угрозой находятся 17 500 видов деревьев – это почти треть от общего разнообразия в мире. Например, на Мадагаскаре могут исчезнуть 59% местных пород. В целом по планете опасность угрожает не только экзотическим растениям, но также многим видам дубов и клёнов.



Основной причиной является вырубка лесов для нужд сельского хозяйства. Но в 21 веке появилась новая угроза: изменение климата. Авторы обращают внимание на то, что люди, сосредоточившись на защите животных, не замечают проблему колоссального масштаба, которая касается уничтожения растительности. Теперь мы точно знаем, что деревья тоже нуждаются в нашей помощи.



По статистике, ежегодно в России вырубается 1,2 - 1,3 млн га леса, еще 3-4 млн га в среднем погибают в лесных пожарах. Очевидно, что по результатам текущего года вторая цифра будет существенно выше. Уже в Якутии сгорело более 8 млн га, а всего в России по данным на сентябрь сгорело более 17 млн га лесов, и пожары ещё продолжаются. Напоминаем, что леса — это лёгкие нашей планеты, производящие кислород. Без них дышать будет нечем.





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