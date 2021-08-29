Экологический скандал разгорается между Японией и авиабазой США

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29 августа 2021, 12:15

Фото: Соцсети

Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми в пятницу выразил протест в связи со сливом в канализацию воды, которая была загрязнена фторорганическими соединениями, с американской авиабазы Футэмма на юге страны. Об этом сообщает «Общество «Россия-Япония».

«Вопрос о сливе находился на согласовании между японской и американской сторонами, в связи с чем это одностороннее действие является крайне прискорбным», - подчеркнул министр.

Произошедшее также прокомментировал губернатор Окинавы Дэнни Тамаки. «Одностороннее решение американской стороны вызвало среди нас серьезное возмущение. Какими бы ни были данные об уровне очистки воды, осуществление ее слива во время неоконченного обсуждения было совершенно неприемлемым», - сообщил чиновник.

По информации Киодо, в июне на базе произошла утечка воды с фторорганическими соединениями. Американская сторона уверяла, что произвела очистку воды после ее сбора, однако этого не произошло.

При этом сама Япония планирует вылить в океан радиоактивную воду с АЭС Фукусимы. Сейчас вода «Фукусимы» хранится в специальных резервуарах. Воду планировали слить в океан еще в прошлом году, но это вызвало бурные протесты местных жителей и жителей соседних стран. Вода очищена, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий. Из-за протестов, слив перенесли на следующий год.

Напоминаем, авария на Фукусиме произошла 11 марта 2011 года в следствии землетрясения, а затем, последующего за ним цунами. Радиоактивная авария на АЭС была классифицирована максимального, 7 уровня по Международной шкале ядерных событий (INES).

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