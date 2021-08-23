«Зеленые» итоги недели: в России сгорело более 7 миллионов гектаров леса, в Гренландии впервые в истории прошел дождь

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

23 августа 2021, 13:34 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Впервые за всю историю наблюдений на ледниках Гренландии прошел дождь на высоте 3216 м. Гольфстрим замедлился максимально за последние 1600 лет. По всей планете наблюдается небывалое таяние ледников. Есть мнение, что во льдах заморожено большое количество болезнетворных микроорганизмов их высвобождение вызовет череду смертоносных пандемий на планете. Леса не только поглощают углерод, но и умеют создавать облака. Природные катаклизмы мощной волной накрыли Европу.



На прошедшей неделе впервые в истории на вершинах гренландских ледников прошёл не снег, а дождь. В большей части Северного полушария и в Гренландии сейчас необычайно жарко. Уже третий раз за десятилетие температура поднимается выше точки замерзания. Наблюдения NSIDC в этой местности ведутся с 1950 года. Ни разу с тех пор на высоте 3216 м не регистрировали дождя. При этом за день растаяло в семь раз больше льда, чем обычно в это время года. Осадки составили 7 млрд тонн воды — самые крупные с начала наблюдений. За десять лет наблюдались обильные таяния трижды, до 1990 года это случалось раз в 150 лет. А теперь еще и дождь там, где его никогда раньше не бывало. Прошлые три таяния происходили из-за повышения температуры. При этом образовывалась сеть летних озер, которые могут усиливать таяние и дестабилизировать ледяной покров.



Кстати, дождь не только способствует таянию. Он может повлиять на динамику образования и исчезновения ледяного покрова в долгосрочной перспективе. Дождь замерзнет, образуется более темный слой льда, который, соответственно, поглотит больше тепла. Ученые говорят, что при таянии льдов Гренландии высвободится гигантский объём воды, достаточный, чтобы поднять уровень Мирового океана на 6 м, а повышение температуры на 2 °С приведёт к коллапсу ледяного покрова. Помимо прямого влияния на уровень моря, вода ледников Гренландии может замедлить Гольфстрим, что изменит тропические муссоны и повлияет на состояние тропических дождевых лесов.



Что касается течения Гольфстрим, то у него сейчас минимальная скорость за последние 1600 лет, и он продолжает замедляться. Если течение остановится, то климат в Европе сильно изменится. Ученые подсчитали, сколько льда потеряла наша планета за последние четверть века. Во всем мире скорость таяния льда ускоряется одновременно с изменением климата. С 1994 года, как показали спутниковые снимки, более 28 трлн тонн льда растаяли в Гренландии и Антарктиде, а также в Северном Ледовитом и Южном океанах. С 1994 по 2017 годы растаяло примерно 6,1 трлн тонн льда в горах, 3,8 трлн тонн – в Гренландии, 2,5 трлн тонн исчезло в Антарктиде. В целом это прибавило 35 мм к уровню Мирового океана.



Ученые бьют тревогу, большинство из них склоняются, что сокращение ледников в Гренландии — это необратимый процесс, где человек может только наблюдать за происходящей природной катастрофой. Раньше потерю льда компенсировали снегопады, теперь - нет. Также вызывает опасения, что под снегами спят древние бактерии и вирусы, которые могут проснуться и начать свою жизнедеятельность. К большинству из которых у человека и животных нет иммунитета, а наука с ними и их возможностями и скоростью распространения ещё не знакома.



На минувшей неделе были опубликованные данные о том, что леса не только поглощают СО2 из атмосферы, но и умеют образовывать над собой зоны облачности для охлаждения температуры земли. Пока, правда, менее ясно, как леса влияют на климат другими способами, такими как их роль в круговороте воды и балансе энергии поверхности. Ученые проанализировали данные спутников, которые показали, что леса не только являются ключом к смягчению нашего климата путем улавливания атмосферного углерода, но они также создают охлаждающий эффект, увеличивая низкоуровневую облачность. Наблюдения показали, что облака обычно увеличиваются в течение всего года в облесенных районах в умеренных, тропических и засушливых регионах, иногда на целых 15%. Однако во время бореальной зимы и весны по всей Северной Америке, России и Восточной Европе, когда эти регионы имеют продолжительный снежный покров, авторы обнаружили уменьшение облачного покрова над лесами по сравнению с открытой землей. Учёные считают, что восстановление лесов и предотвращение обезлесения не должно быть обосновано исключительно с точки зрения улавливания углерода. Вместо этого политика должна включать более широкие климатические выгоды, которые предлагают леса, включая увеличение облачного покрова для локализованного охлаждения и образования осадков, что придает лесам дополнительную гидрологическую ценность.



В Греции, на прошедшей неделе бушевал лесной пожар к северу от Афин. Во Франции продолжается борьба с лесным пожаром в окрестностях Сен-Тропе, из-за которого пришлось эвакуировать тысячи человек. В огненной стихии утрачена одна из жемчужин средиземноморской природы Европы — заповедник Плейн-де-Мор. На австрийский Зальцбург обрушились проливные дожди и сильный ветер, потоками грязи с путей снесло поезд, в котором оказались заблокированы 70 человек. Расчищать мусор от разрушений отправили военных. В Германии торнадо разрушил 50 домов в Нижней Саксонии, оборваны линии электропередач, поврежден газопровод. Пожар добрался до Иерусалима. Сильные ветра усилили возгорания в лесах, из нескольких деревень пришлось эвакуировать около 2000 человек. Причина возгораний все та же, что и в случае предыдущих пожаров этого года в Европе – небывалая волна жары. От лесных пожаров, вызванных рекордной жарой в очередной раз, пострадало побережье США. Уже больше месяца не могут потушить пожар на севере Калифорнии. Этот пожар стал крупнейшим за всю историю штата.



Уже сейчас нужно радикально менять образ жизни и уменьшить нашу зависимость от личного транспорта (на него приходится от 15% до 20% всех выбросов углерода в мире). Время полумер прошло, и климатические катастрофы в этом году — тому пример.



В России тоже не все гладко, уже второй месяц бушуют пожары в Якутии и не только. Сгорело больше семи миллионов гектаров леса. Задымленность в городах и превышения выбросов сводят людей с ума и это ещё на фоне пандемии коронавируса, когда люди испытывают серьезные проблемы с дыхательными путями во время протекания болезни.



Страдают обитатели тайги. Для оказания диким животным ветеринарной помощи в Якутии развёрнут полевой ветгоспиталь.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости