Форосский парк в Крыму снова под угрозой застройки

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15 августа 2021, 15:52

Фото: «Выводы на чистоту».

В Крыму защитники Форосского парка не унимаются. На этот раз они сняли на видео прокладку труб на территории парка. Судя по короткому ролику, там теперь можно снимать фильмы про последствия бомбежки. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

Напомним, что варварская стройка ведется в ООПТ — это парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения "Форосский». Он был создан с целью сохранения уникального для Южнобережного региона Крыма паркового ландшафта, а также всего комплекса растительного и животного мира.

И это несмотря на то, что Наталья Поклонская вступилась за уникальную территорию и написала свой депутатский запрос с просьбой разобраться с бесчинствами генпрокурору Игорю Краснову и в следственный комитет Александру Бастрыкину. Похоже, что никому из трех не удалось вернуть справедливость и статус необыкновенного по красоте парка.

Цели меняются и с парка пора снимать статус ООПТ. И действительно, зачем людям, где среднелетняя температура 30 градусов и выше зеленый парк, где можно найти тень и укрыться от солнца. Судя по всему, строительное лобби победило депутатский корпус, парк будет загублен так же, как и Волго-Ахтубинская пойма, через которую пройдет мост через Волгу.

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