В Томской области окончательно законсервированы два ядерных хранилища

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12 августа 2021, 16:34

Фото: Соцсети

Консервация открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов - бассейнов Б-1 и Б-25 на Сибирском химическом комбинате (АО СХК, г. Северск, Томская обл.) - окончательно завершена. Об этом в четверг сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

«Реализация проектов по консервации бассейнов Б-1 и Б-25 выполнялась в течение 10 лет в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 год и на период до 2030 года», - говорится в сообщении. Для создания барьеров на хранилища было уложено 746 тыс. куб. м грунта, 64 тыс. куб. м щебня и 85 тыс. куб м глины. Уникальная технология, по которой строились барьеры, надежно предотвращает утечку радионуклидов, отметили в пресс-службе.

Консервация обеспечила перевод открытых хранилищ Б-1 и Б-25 в экологически безопасное состояние. В результате надежно локализованы накопленные отходы, созданы барьеры безопасности из природных материалов.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Сибирский химический комбинат (г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива.

Сейчас появилась новая технология, которая позволяет атомным станциям нового типа повторно использовать ядерные отходы, что само по себе намного экологичнее, чем захоронение. Проблема с захоронениями ядерных отходов очень болезненна для экологии России. Так, например огромную опасность с 1964 года для экосистемы шельфа представляют радиоактивные отходы (РАО). К востоку от архипелага Новая Земля, на шельфе Карского моря, захоронены РАО суммарной активностью свыше 2400 кКи (килокюри).

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