Захоронения ядерных отходов - это проблема мирового масштаба, которая начинает всплывать на поверхность

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14 июня 2021, 10:20 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

На шельфе Балтийского, арктических и дальневосточных морей России, начиная с сороковых годов прошлого века, затоплено большое количество различного по составу мусора. Огромную опасность для экосистемы шельфа представляют радиоактивные отходы (РАО). К востоку от архипелага Новая Земля, на шельфе Карского моря, захоронены РАО суммарной активностью свыше 2400 кКи (килокюри).

Захоронение РАО в северных морях началось в 1964 году. В основном это осуществлялось в восточной части шельфа Новой Земли. Здесь в 8 районах на глубинах от 5 до 380 метров лежат отходы, на долю которых приходится 70% от всех РАО, затопленных в морях бывшего СССР. При этом на низко- и среднеактивные отходы приходится лишь 16 кКи, большую же часть, 2400 кКи, составляют высокоактивные РАО. Наиболее опасные из них – 6 реакторов АПЛ и экранная сборка атомного ледокола «Ленин», содержащие отработанное ядерное топливо (смесь продуктов деления и актиноидов).

К сожалению, мониторинг этих захоронений не ведётся поэтому не известно, как протекает процесс коррозии конструкций или изделий, в которые заключены радиоактивные отходы. В бухте Большого Камня, недалеко от завода «Звезда», находятся хранилища жидких радиоактивных отходов (ЖРО). В бухте Чажма, на месте аварии АПЛ К431, которая произошла в 1985 году, хранятся ЖРО и реакторные отсеки затонувшей субмарины. В бухте Павловского отстаиваются аварийные АПЛ, а к югу от острова Аскольда, примерно в 20 километрах находятся несанкционированное захоронение ЖВО. На самом юге, фактически за бровкой шельфа, примерно на 132-м меридиане — захоронение ЖРО (по-видимому, санкционированное). Проблему загрязнения морей и океанов РАО подробно описали в своей работе сотрудники ФГБУ «ВНИИОкеаналогия» М.А. Холмянский и А.О Карташев.

Кандидат геолого-минералогических наук Максим Владимиров добавляет к этому страшному списку еще и захоронения химического оружия. А это многочисленные артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, мины, баллоны, контейнеры, гранаты, бочки, резервуары, банки, заполненные отравляющими веществами (ОВ) кожнонарывного, нервнопаралитического, раздражающего, удушающего и общеядовитого действия. С течением времени оболочки снарядов и других объектов - разрушаются и ОВ поступают в морскую среду, что однозначно может привести к экологической катастрофе. То есть, к тотальной деградации экосистемы шельфа и гибели его обитателей.

Решением этих проблем, являющихся жизненно важными для устойчивого и безопасного развития прибрежных территорий России, необходимо заняться прямо сейчас.

Как отмечает газета «Известия», ссылаясь на сообщение в Минприроды -наибольшее число «ядовитых территорий» в России выявили в Ставропольском (около 260) и Красноярском (более 170) краях. Всего в России обнаружено более 1,9 тыс. «ядовитых территорий» с признаками накопленного вреда, которые нашли у себя российские регионы, сообщается в Минприроды. В Совете по правам человека при президенте поддержали инвентаризацию всех опасных объектов.

Проблема загрязнения морей и океанов не только касается России, но и других стран. Американские океанологи поделились первыми результатами подробного обследования пролива между островом Сан-Каталина расположенным на западном побережье США недалеко от Лос-Анджелеса.

Они обнаружили 27 345 объектов на морском дне, не менее 25 тысяч, из которых однозначно идентифицировали как бочки, заполненные токсичными веществами. До 1972 года в этом районе практиковался сброс промышленных отходов, среди которых — такой опасный инсектицид, как ДДТ. Не успокаивает и тот факт, что эти бочки лежат на глубине почти в один километр. Они безусловно повреждены коррозией, их стенки проржавели и потеряли прочность из-за чего любое возмущение в толще воды может привести к разрушению емкостей. К тому же никто доподлинно не знает, что внутри, — а там может быть все, что угодно, помимо ДДТ: от реагентов разной степени токсичности до радиоактивных отходов.

На сегодняшний день, основная задача экологов, выявить точное местонахождение этих бочек, так как течения смещают захороненные объекты от первоначального места затопления. И вторая не менее важная задача - понять степень изношенности коррозии, чтобы успеть принять меры и не допустить разлива их содержимого, а следственно и экологической катастрофы.

До сих пор те или иные государства не относятся с надлежащей ответственностью к захоронению токсичных и радиоактивных отходов. Так, правительство Японии приняло решение вылить 1,3 млн. тон технической воды из аварийных резервуаров атомной электростанции Фукусима в Тихий океан. При этом стоит учесть, что в результате аварии на этой АЭС в Тихий океан попало от 4,2 тысяч до 5,6 тысяч терабеккерелей Цезия-137.

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