Проблему песчаных бурь Калмыкии и Астрахани учёные решают методом «склеивания» песков

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

12 августа 2021, 15:29

Фото: Соцсети

Опустынивание представляет собой очень серьёзную экономическую, социальную и экологическую проблему для многих стран мира, в том числе и для России. Причины – как антропогенный фактор (распаханность земель, выпас скота и т.д.), так и природный: воздействие эрозий, засухи, суховеи, песчаные бури. Об этом сообщает Центр Фобос.

Ещё один новый способ борьбы с наступающими песками нашли в Калмыкии – их будут «склеивать» с помощью специально разработанной биомассы. Это стало особенно актуально после нынешних песчаных бурь, накрывших Элисту и Астрахань.

По словам местных синоптиков, весной осадков в республике оказалось меньше нормы на 30% -70%, рассказывает интернет-портал «Российской газеты». При этом высокая температура воздуха высушила почву, а сильный степной ветер поднял песок и пыль.

Именно такие условия способствуют возникновению пыльных бурь. Данное явление в юго-восточной части европейской России отмечается по несколько раз в год. Песок и пыль сильным восточным ветром распространяются далеко за пределы региона – взвесь может долететь до Швейцарии и Франции.

После визита в Калмыкию премьер-министра РФ Михаила Мишустина в республике решили создать научно-производственный центр по борьбе с опустыниванием. Благодаря ему будут внедряться современные методы закрепления подвижных песков. Одним из них как раз и станет технология «склеивания».

Для этого используется биомасса на основе целлюлозы, которая не наносит вреда природе, но способна превратить безжизненные барханы в плодородные поля. Биомассу, органическое соединение, смешивают в специальных смесителях в определенной концентрации с песком, калийно-фосфорным комплексом удобрений и водой. Затем полученной смесью покрывают песчаные почвы. Такой вязкий слой толщиной примерно 10 см останавливает движение песков и удерживает влагу даже при отсутствии осадков.

Происходит это за счёт образования конденсата во время суточных перепадов температур. На покров высаживаются растения, адаптированные к жарким условиям полупустынь. Получается, что песок как будто покрывается плотной липкой тканью. А когда высаженные растения прорастают, их корни еще лучше закрепляют эту основу, и сверху образуется плодородный слой почвы. Калмыцкие ученые уже провели исследования нового метода на одном из опытных участков. Вяжущие способности биомассы и удерживание ею воды подтверждены. Также доказано, что растения в таком «пледе» быстро приживаются и пускают корни.

Чёрные земли на границе Калмыкии и Астраханской области — это первая в Европе антропогенная пустыня. Причем она постоянно разрастается, занимая площадь уже в 3,5 млн гектаров. Это уже почти как Грузия или Хорватия.

Нечто подобное, только из-за осушения моря происходит в районе Арала.

Опустынивание опасно как для климата, так и для здоровья человека. Так самумы (песчаные бури) в 1999 году на Дону уничтожили более 50 тысяч гектаров посевов. А катастрофа исчезновения Аральского моря показывает, что высвобождение песков напрямую влияет на здоровье. У местных жителей в основном развиваются такие болезни как: анемия, дисфункция щитовой железы, болезни почек и печени, астма и заболевания сердца. Нельзя забывать, что вышеизложенные изменения носят необратимый характер, а воздействие человека на экосистему накапливается, в результате чего наша планета Земля может стать непригодной для жизни.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости