Вердикт доклада МГЭИК о климатических преступлениях человечества - виновно

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10 августа 2021, 16:40 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Люди вызвали «беспрецедентные» и «необратимые» изменения климата, предупреждают ученые. Климатический кризис «однозначно» вызван деятельностью человека, говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Доклад разоблачает неспособность действовать в условиях климатического кризиса всех политических лидеров мира. Об этом сообщает «The Guardian».

Неоднократно игнорируемые предупреждения ученых за последние десятилетия теперь стали реальностью. Человечество своими действиями или бездействием однозначно перегрело планету.

Повсеместно на Земле наблюдаются повышения температуры, увеличение количества наводнений и их мощности, лесных пожаров и засух.

Будущее выглядит хуже чем мы предполагали еще недавно. «Если мы не остановим наши выбросы в ближайшее время, наш будущий климат вполне может стать своего рода адом на Земле», — говорит профессор Тим Палмер из Оксфордского университета.

Необходимые действия хорошо известны, и доклад МГЭИК должен стать стимулом для его принятия, говорит Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: «Этот доклад должен прозвучать смертельным звоном для угля и ископаемого топлива, прежде чем они уничтожат нашу планету. Если мы объединим усилия сейчас, мы сможем предотвратить климатическую катастрофу. Но, как ясно говорится в докладе, нет времени для задержек и нет места для оправданий».

Доклад с резким заявлением о том, что немедленные действия являются единственным способом избежать постоянно ухудшающихся последствий, из которых очевидно прослеживаются сегодняшние лесные пожары в Калифорнии, Греции и Турции, наводнения в Германии, Китае и Англии и волны тепла в Канаде и Сибири являются лишь предвкушением.

Ключевым аспектом доклада МГЭИК является то, что многостраничное резюме согласовывается, строка за строкой, каждым правительством на планете, причем ученые накладывают вето на любое политически удобное, но ненаучное предложение.

В результате правительствам, которые продолжают не принимать меры, будет негде спрятаться – кристально чистый доклад разорвёт все их алиби.

Для тех правительств и предприятий, которые все еще выбрали бездействие, доклад МГЭИК вполне может в конечном итоге использоваться в качестве ключевого доказательства против них в реальных залах судебных заседаний. «Мы будем брать этот отчет с собой в суды», — говорит Кайса Косонен из Гринпис.

Доклад МГЭИК означает, что все доказательства, которые когда-либо понадобятся, уже собраны. «Продолжающиеся неуверенности в решении проблемы изменения климата больше не связаны с отсутствием научных доказательств, а напрямую связаны с отсутствием политической воли», - говорит Кристина Даль из Союза обеспокоенных ученых.

Это означает, что политические лидеры сейчас находятся на скамье подсудимых, и жизненно важный саммит ООН в Глазго в ноябре может стать последним слушанием, на котором они могут избежать осуждения в истории их государств.

Некоторые государства собираются ввести в законодательство формулировку экоцид, что позволит судить и давать реальные сроки за экологические преступления. Юристы предлагают начать уголовно преследовать не только за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессию, но и за экоцид. Уже в июне этого года соответствующая заявка была подана в Международный уголовный суд (МУС).

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