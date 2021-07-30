Американские учёные заявили о мировом климатическом кризисе, угрожающем всей планете, что это значит

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30 июля 2021, 19:23 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Ученые из Американского института биологических наук предупредили о чрезвычайной ситуации, в которой оказалась наша планета. Их выводы поддержали более 13,8 тыс. коллег из 153 стран. Было отмечено, что наблюдается беспрецедентный всплеск стихийных бедствий, связанных с изменениями климата, включая разрушительные наводнения, охватившие планету. Наблюдаются рекордные волны тепла и лесные пожары. В Атлантике, в Африке, Южной Азии и западной части Тихого океана – усиливаются ураганы. Для изменения ситуации недостаточно тех мер, которые предпринимаются по всему миру. Об этом был опубликован материал на сайте издательства Oxford University Press. Однако, стоит помнить о том, что наука США уже неоднократно помогала американской индустрии в недобросовестной конкуренции.

Учёные считают, что человечество уже прошло точку невозврата. На это указывает радикальное сокращение ледников по всему земному шару, значительное потепление воды в мировом океане и уменьшение лесов на планете. Одной из причин является непомерное развитие животноводства. Впервые поголовье жвачных животных в мире превысило 4 миллиарда, что представляет собой гораздо большую массу, чем все люди и дикие млекопитающие вместе взятые. В совокупности с другими направлениями деятельности человечества процент выбросов парниковых газов, охватываемых ценообразованием на углерод, по прогнозам, увеличится с 14,4% до 23,2% в период с 2018 по 2021 год. Система лимитов на выбросы париковых газов неэффективна. Цена за тонну углекислого газа остается слишком низкой (15,49 долл. США за 2020 год). Лидером по промышленному и бытовому загрязнению окружающей среды является Китай. Незначительное понижение потребления энергии в 2019 и 2020 годах сейчас начинает с избытком компенсироваться. И это несмотря на то, что использование солнечного света и ветров для производства энергии увеличилось на 57% в период с 2018 по 2021 год.

Снизившаяся за предыдущие два года интенсивность эксплуатации воздушного транспорта в 2021-м восстанавливается до предпандемийного уровня. Концентрация парниковых газов в атмосфере значительно увеличилась, в первую очередь - углекислого газа, метана и закиси азота. В апреле 2021 года концентрация углекислого газа достигла 416 частей на миллион, что является самой высокой среднемесячной глобальной концентрацией, когда-либо зарегистрированной. 2020 год был вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений, и все пять самых жарких лет за всю историю наблюдений произошли с 2015 года. Значительно уменьшились массы льда в Гренландии и на Антарктиде. Ледники тают гораздо быстрее, чем считалось ранее; они теряют на 31% больше снега и льда в год, чем каких-нибудь 15 лет назад.

Теплоемкость мирового океана и его уровень установили новые рекорды. РН воды океана достиг своего второго самого низкого среднего значения за всю историю наблюдений. Это вызывает беспокойство, учитывая, что устойчивость кораллов к подкислению океана, вероятно, снижается из-за теплового стресса.

Главный урок COVID-19 заключается в том, что даже колоссального сокращения воздушных, морских, наземных перевозок и потребления недостаточно, и что вместо этого необходимы трансформационные изменения системы, и они должны подняться над политикой. Учитывая последствия, которые мы наблюдаем при потеплении примерно на 1,25 градуса Цельсия (° C), в сочетании со многими усиливающими петлями обратной связи и потенциальными переломными моментами, срочно необходимы масштабные действия по восстановлению и стабилизации климата. Оставшийся углеродный бюджет для 1,5 ° C недавно был оценен как 17% вероятности быть отрицательным, что указывает на то, что мы, возможно, уже потеряли возможность остановить потепление и вернуть его до нужного уровня без геоинженерии. Американские учёные считают, что срочно необходимо сокращения попадания в атмосферу метана. Впрочем, они уже прокололись в фреоном и рекомендовали совершить немало других вселенских глупостей. Как оказалось позже всё это пошло только на благо американскому Химпрому. Что касается метана, этот газ в большом количестве попадает в атмосферу благодаря природным явлениям, без участия человека. Поэтому к воплям американских «всезнаек» всё же стоит относиться с большой долей недоверия.

За океаном в оценке актуально кризисной ситуации на планете идут дальше, чем просто борьба за сокращение выброса парниковых газов в атмосферу. Кстати, это явление рассматривается только как составляющая надвигающегося (или уже существующего) глобального климатического кризиса.

В их предложениях сложно найти рациональное зерно, но и отрицать правоту таковых невозможно. Американские учёные рекомендуют отказаться от чрезмерной эксплуатации Земли. Такое заявить – раз плюнуть, но как эту рекомендация можно воплотить в жизнь, избегая гуманитарной катастрофы – вот в чём вопрос.

Посмотрим, что предлагают американские учёные. Во-первых, необходима ликвидация ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии. Во-вторых, требуется уничтожение таких загрязнителей воздуха, как костры, печи мангалы, других источников загрязнения, действия которых приведёт к сокращению сажи, метана и гидрофторуглеродов. В-третьих, важно восстановить и защищать экосистемы и биоразнообразие. В-четвёртых, человечеству пора перейти на преимущественно растительные диеты, сократить пищевые отходы и улучшить земледелие. В-пятых, необходимо отказаться от роста ВВП и чрезмерного потребления. Государства должны строить экологическую, циркулярную экономику, в которой цены отражают полную экологическую стоимость товаров и услуг. И наконец, главное - уменьшить численность населения, конечно же путём добровольного планирования семьи и поддержки образования и всевозможных прав для всех девочек и молодых женщин, что, как было доказано, снижает коэффициенты рождаемости. Все преобразующие климатические действия должны быть сосредоточены на социальной справедливости для всех путем сокращения неравенства. Финал рекомендаций – это откровенная утопия, которую человечество уже проходило. Мы все помним чем заканчиваются лозунги о равенстве. Вслед за этим идут волны революций и кровопролития, благими намерениями-дорога в ад выстелена.

Всё, что перечислили американские учёные на первый взгляд смотрится разумно. Но, опять же хочу напомнить, что за подобными выводами в прошлом следовала недобросовестна конкуренция. Когда американская промышленность получала значительные преференции в ущерб экономикам других стран, в соответствии с принятыми на международном уровне нормами. В том же случае с фреоном для обоснования американской точки зрения было выдана американским же учёным Нобелевская премия за псевдонаучный труд, а документальный фильм посвящённых той же тематике получил Оскара.

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