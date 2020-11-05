Монреальский протокол – самая масштабная околонаучная афера XXI века?

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5 ноября 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская ]

Фото: соцсети

Международное соглашение, известное как «Монреальский протокол» направлено на запрет производства веществ, разрушающих озоновый слой Земли. Который защищает поверхность планеты от жесткого ультрафиолетового излучения нашего светила и является своеобразным щитом, укрывающим все живое от его губительного воздействия. О существовании в озоновом слое «дыр» над Антарктидой и Антарктикой ученые знают довольно-таки давно. Однако кампанию по борьбе с этим явлением развернули только в 1980-е годы, а спустя десятилетие она сошла на нет и сейчас никто не поднимает больше тему «озоновых дыр», а они как были, так и остались. Ныне широко обсуждаемая проблема, связанная с глобальным антропогенным (рукотворным) потеплением, удивительным образом стала хитом новейшего времени, и мы уже боимся, как черт ладана, парниковых газов, а про разрушающий озоновый слой фреоном давно забыли. Не кажется ли вам, что пора взглянуть критично на эти «целевые» кампании и выяснить, в чьих интересах они ведутся.

Известный российский учёный, геолог, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин о так называемых борцах с фреоном в свое время говорил: «Монриальский протокол (МП) наносит огромный ущерб экономике России и должен быть признан преступным». Напомним, что в сентябре 1987 года в Монреале руководитель делегации СССР профессор Владимир Матвеевич Захаров отказался подписывать предложенный ему текст данного протокола. Он мотивировал свой отказа тем, что не было представлено четких научных доказательств, подтверждающих гипотезу разрушения озонового слоя перечисленными в протоколе химическими соединениями. Западные дельцы обратились с жалобой на Захарова лично к генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву и тот дал команду советскому МИДу визировать невыгодный для страны документ, который был подписан послом СССР в Канаде. Этот неразумный шаг Горбачева (к слову сказать - не единственный), по сути, похоронил все производство холодильников в Советском Союзе. А в этой сфере индустрии использовался запрещенный «Монреальским протоколом» (МП) фреон. Причем документ составлен так, что выйти из него невозможно, без серьезных имиджевых и экономических потерь, поскольку за его нарушение предусмотрены санкции, лишающие страну доступа к мировому рынку химических товаров и технологий.

А сейчас, история повторяется, так случилось, что главные инициаторы «Монреальского протокола» – это сегодняшние герои борьбы с «глобальным потеплением». Снова на арене все те же действующие лица: американский политик, бывший вице-президент (в команде Билла Клинтона) Альберт Гор-младший и его соотечественница атмосферный химик и климатолог, всемирно признанный лидер в области науки об атмосфере Сьюзен Соломон. Эта знаменитая исследовательница прославилась тем, что заявила о стабилизации озонового слоя над Антарктидой, в период его сильнейшего разрушения.

Сьюзен Соломон

И вообще, «сладкая парочка» Соломон и Гор сыграли ведущую роль в организации глобального движения по «защите озонового слоя», следственно - стали основными инициаторами «Монреальского протокола». На деле Сьюзен Соломон была руководителем сфальсифицированного исследования, положенного в основу околонаучной «фреоновой» гипотезы Молины-Роуленда, якобы доказывавшей антропогенный (то есть произведенный человеком) характер разрушения озоносферы Земли (по гипотезе Молины-Роуленда выброс антропогенных хлор-и бромсодержащих газов связали с гибелью озонового слоя, а выброс «парниковых газов», в первую очередь углекислого газа, по гипотезе Фурье-Тиндаля (1861 г.) – с глобальным потеплением - «Аргументы Недели»).

История этого исследования такова: в1986 году была организованна экспедиция, в Антарктиду, в ней участвовало 13 американских специалистов. Возглавила экспедицию, как мы уже упоминали - Сьюзен Соломон. До этого она занималась только компьютерным моделированием и не имела никакого опыта участия в практических экспериментах или экспедициях, а тут выскочила сразу на руководящую роль. Короче компетентность ее как ученой и исследователя весьма сомнительна. Той антарктической экспедиции ставилась задача найти следы хлора в области озоновой дыры для доказательств антропологического характера разрушения озоносферы. И как вы думаете, что делает эта Соломон? Она в самом начале работ организовала пресс-конференцию, на которой выступила от имени ученых. Из ее уст прозвучало следующее: «Мы подозреваем, что в основе образования дыры лежит некий химический процесс, и имеются свидетельства против нечетного азота». Сразу после этой пресс-конференции экспедиция была свернута, команду вернули в Америку. Напоминаем, что исследовательские работы даже не успели начаться. То есть, целью экспедиции была пресс-конференция. Стоит признать, что в действительности, окись хлора была найдена данной экспедицией в атмосфере над вулканом Эребус. Тут же был сделан псевдонаучный вывод, что вулкан здесь совершено не причем, а в образовании «озоновых дыр» виновен произведенный человеком фреон. Авторам недостоверной гипотезы Молины-Роуленда в 1997 году, в самом срочном порядке присвоили Нобелевскую премию (встает вопрос о ее ценности). А десятилетие спустя Гор и Гуггенхайм получили «Оскара» за документальный фильм «Неудобная правда», про антропогенный характер образования озоновых дыр. Короче, всех главных фейкопроизводителей достойно вознаградили.

Президент США Билл Клинтон с лауреатом Нобелевской премии Марио Молиной — создателем фреоновой гипотезы разрушения озоносферы (1997 г.)

А самое интересное состоит в том, что основной удар в борьбе «за озоновый слой» наносился не просто по мировому рынку холодильного оборудования, а по производству его в Советском Союзе. Когда с конкуренцией в этой области более-менее разобрались, об «озоновых дырах» забыли и началась новая глобальная кампания борьбы с «глобальным потеплением». При этом «озоновые дыры» не исчезли, они, простите за каламбур – живут сейчас счастливо, своей жизнью, независимо от человека.

Вице-президент США Альберт Гор (США) и кинорежиссер Дэвис Гуггенхайм на вручении премии «Оскар» за документальный фильм «Неудобная правда» (2007 г.)

А в выигрыше от принятия Монреальского протокола концерн «Дюпон», ведущий мировой производитель фреонов. И как выяснилось, именно этот монстр химиндустрии (а так же несколько других западных монополисмтов из той же сферы) финансировали и продолжают финансировать, практически весь международный комплекс научных исследований по проблеме ознового слоя. От них, также исходила инициатива в поисках альтернативных хладоносителей.

Примеров в новейшей истории, когда американцы прибегают к недобросовестной конкуренции - много. Так, в середине 1970-х годов, когда советские и французские авиаконструкторы вышибли американцев из сегмента сверхзвуковой высотной пассажиркой авиации (у французов был создан лайнер «Конкорд», а в СССР – Ту144), в США были предприняты исследования, доказавшие опасность эксплуатации таких самолетов для окружающей среды, по миру прокатилась соответствующая протестная волна. После сворачивания сверхзвуковых пассажирских авиа-проектов выяснилось, что их вред не превышает тот, что приносят дозвуковые самолеты.

Мы отвлеклись от «Монреальского протокола», а на эту тему стоит еще кое-что сказать. Ставшая предметом острых споров «озоновая дыра» над Антарктидой была открыта в 1956 году. Американские «хлорфторуглеродоборцы» (или фреоноборцы – на ваш выбор) утверждали, что ее обнаружили только в 1985-м, доказывая катастрофическое разрушение озоносферы. Напоминаем, что в настоящее время, официально, фреон и подобные ему химические соединения – побеждены. Но, как быть с тем, что 6 октября 2020 года размер озоновой дыры над Антарктикой превысил 24 млн кв. км, а дефицит озона в её центре достиг 70%. При этом площадь самой Антарктиды составляет 14 млн кв. км.

Алексей Ретеюм, профессор географического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова в своей статье, опубликованной информационным агентством REGNUM, показывает четко выраженную корреляцию между частотой сейсмических событий и степенью разрушения озонового слоя в Антарктике. Все очень просто объясняется сопряженностью сейсмособытий и интенсивности выброса водорода на поверхность. Кстати, воздействие сейсмики на содержание озона в атмосфере описал доктор технических наук Александр Тертышников в своей книге «Сейсмоозонные эффекты и проблема прогнозирования землетрясений», изданной в 1999году.

Вышеупомянутый нами Владимир Сывороткин, пожалуй, дает самый ясный ответ на главный вопрос — как образуются озоновые дыры. Он обнаружил, что «идет ступенчатое нарастание разрушения озонового слоя планеты, вызванное периодическими и нарастающими выбросами глубинного водорода. Периодичность этих водородных всплесков 4−5 лет, продолжительность — 4−6 месяцев. В Северном полушарии они происходят в первой половине года (январь — апрель), в Южном — во второй половине (август — ноябрь)». Из его работ, также, известно, что «озоновые дыры появляются в Антарктике календарной осенью обычно в конце августа — сентябре, максимального развития достигают в октябре. Год от года эти параметры сильно меняются. Так в прошлом, 2019 году, разрушение озона было относительно небольшим, степень разрушения озонового слоя (ОС) текущего года оценивается как одно из сильнейших за всю историю наблюдений. Некоторое количество озона в атмосфере над Южным полюсом все же имеется, но там его крайне мало — едва наберется на 92 единицы Добсона. А более-менее нормальным уровнем считается тот, который выше 220 единиц. Всё, что ниже — дыра».

Представленные данные просто уничтожают «фреоновую» гипотезу разрушения озонового слоя и основанный на ней Монреальский протокол, в рамках которого была обещана стабилизация озоносферы к 2005 году.

Что не маловажно: наблюдается постоянство положения центров разрушения озонового слоя над местами самых сильных выбросов водорода в Северном полушарии, в районе Таймыра и устья Лены. Эта проблема является нашей – российской, национальной.

Таймыр.

Ленские столбы.