«Зеленые» итоги недели: Гренландия потеряла 100 млрд тонн льда, наклон земной оси ускорился в 17 раз

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 августа 2021, 12:28 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Гольфстрим достиг минимальной за 1600 лет скорости, ученые в связи с этим прогнозируют катаклизмы. Гренландия потеряла 100 млрд тонн льда за этот сезон таяния. Ученые заставили мух выбирать между сексом и едой. Защитники животных передали губернатору Петербурга петицию против строительства дельфинария в культурной столице России.

Ученые обнаружили «почти полную потерю стабильности» в скорости течений Атлантического океана. Она стала минимальной за последние 1600 лет. Есть опасение, что течения могут остановиться. Столь сильное замедление их скорости уже само по себе является источником катаклизмов. Прогнозы не утешительные, уменьшится количество осадков в Индии, Западной Африке и Южной Америке. Это станет причиной неурожаев, сокращения ледников и уменьшения площадей дождевых лесов. В Европе, напротив – ожидаются бури и понижение температур. Местами океан будет наступать на сушу. Под воду уйдут тихоокеанские берега Северной Америки.

Влияющие на формирование климата в Европе атлантические течения могут остановиться и через десять лет, и через несколько веков. Последствия этого будут катастрофическими. Исследователь Николас Борс из Потсдамского института изучения климатических изменений в Германии заявил:

«Признаки дестабилизации — это то, чего я не ожидал, и то, что меня пугает, это одна из тех вещей, которую просто нельзя допустить… Единственное, что нужно сделать, — минимизировать выбросы. Вероятность коллапса возрастает с каждым выброшенным в атмосферу граммом CO2».

Повышение температур, вызываемое значительным увеличением парниковых газов в атмосфере Земли, способствует замедлению течений. В своем исследовании Борс показывает, что атлантические течения имеют два состояния: быстрое (оно наблюдалось последние тысячи лет) и медленное. Рост температуры может привести к резкому переключению состояний в течение 10–50 лет.

Есть и другая точка зрения. Ее выразил гость программы «Вопрос науки» Павел Константинов, кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Для Гольфстрима нормально замедляться и ускоряться, эти изменения можно заметить в пределах человеческой жизни. Но фатальных последствий не предвидится, потому что основной фактор переноса тепла — атмосфера, а не течение.

Есть и ещё одна версия изменения климата. Американские ученые считают, что глобальное потепление влияет на скорость изменения наклона земной оси. Данные были получены от спутников NASA. Изменение наклона оси планеты происходит постоянно, на это влияет распределение её веса в различных частях геоида, по мере смещения магмы в глубинных частях планеты, из-за трансформации её поверхности. Ученые считают, что главным фактором смещения является процесс таяния ледников, влияющий на перемещение океанических масс. Установлено, что из-за этого, изменение расположения полюсов Земли (наклона оси) за последние 40 лет значительно увеличило скорость (в 17 раз).

«Полученные данные — ключ к изучению движения полюсов, обусловленного климатом», — считает гидролог Сю Ся Лю из Китайской академии наук.

За этот сезон таяния, который длится с июня по август, ледовый покров Гренландии уменьшился на 100 млрд тонн. Во вторник он потерял ещё 8,5 млрд тонн льда. Столько же – в четверг. Эксперт по ледникам в Колумбийском университете и адъюнкт-ученый НАСА Марко Тедеско подчеркнул:

«Это очень высокий уровень таяния, и это, вероятно, изменит лицо Гренландии, потому что это будет очень сильным драйвером для ускорения будущего таяния и, следовательно, повышения уровня моря».

Политическая реакция на происходящее отсутствует, хотя лёд сейчас тает быстрее всего за последние 12 тысяч лет. Если растает весь, то уровень мирового океана поднимется на 6 метров.

Скорость потери льда увеличивается по мере повышения температуры, изменяет океанские течения, изменяет морские экосистемы и создает прямую угрозу для низменных прибрежных городов мира, которые рискуют быть затопленными. Исследовательская работа 2019 года показала, что ледяной щит Гренландии может добавить от 5 до 33 см к глобальному уровню моря к концу века. Мир находится на пути к «среднему и верхнему концу этого», — сказал Брэд Липовски, гляциолог из Вашингтонского университета.

На этой неделе обнародовали результаты очень интересного исследования. Учёные из Бирмингемского университета выяснили, что плодовые мушки предпочтут еду сексу, если лишить их и того и другого. В этом исследовании самцов мух держали вдали от пищи и самок. Затем предлагали выбор: еда или секс. Если мухи голодали больше 15 часов, они выбирали еду. После кормления самцы, иногда, всего на несколько секунд переключали внимание на ухаживания. Поведенческий выбор не был абсолютным, он зависел от рядя факторов. Например, если пища была некачественной, голодные мухи выбирали спаривание.

На следующем этапе работ в нейроны мух добавили флуоресцентные метки. Исследователи включали или выключали небольшое количество нейронов и смотрели, как меняется поведение.

С помощью двухфотонной кальциевой визуализации ученые точно определили, какие нейроны активируются в момент принятия решения.

«Нейроны, которые говорят мухе есть или спариваться, конкурируют друг с другом», — объясняет доктор Каролина Резавал, ведущий исследователь из Бирмингемского университета.

На простых объектах можно открыть общие принципы, которые лежат в основе принятия решений. Тогда исследователи поймут, как работает более сложный мозг и что происходит при зависимостях, болезни Паркинсона или болезни Альцгеймера, которые влияют на принятие решений.

Фактически ученые сопоставили два самых важных инстинкта для выживания вида и это касается не только мух, а в принципе всех животных в том числе и млекопитающих, включая гомо сапиенс (человека разумного прямоходящего). Ранее уже проводились подобные опыты на крысах, голубях и обезьянах. На мухах - впервые.

На минувшей неделе в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова было направлено открытое письмо, за подписью более 60 тысяч человек и шести правозащитных организаций. Люди требуют отменить строительство дельфинария в культурной столице России.

В петиции говорится: «В культурной столице России не место архаичным жестоким развлечениям. В обществе необходимо формировать бережное, уважительное отношение к миру живого, а дельфинарии способствуют только обратному. Отказ от строительства в Санкт-Петербурге нового дельфинария может стать положительным примером для других регионов страны, будет способствовать дальнейшей гуманизации общества, сохранению жизни животных и биологического разнообразия нашей планеты».

Дельфины и киты – это разумные социальные животные, которым необходимо проплывать сотни километров, нырять на большие глубины, охотиться и общаться со своими семьями. В неволе они содержатся в тесных бассейнах, в хлорированной воде, которая разъедает глаза и кожу. Более того, вылов морских млекопитающих из дикой среды часто заканчивается травмами и гибелью животных. Очень часто детенышей разлучают с матерями, а для животных с таким высоким интеллектом, это настоящая трагедия. Уже научно доказано, что животные испытывают чувства, такие как страх, тоска, радость. В Великобритании это закрепили на законодательном уровне. В России разрабатывается законопроект о запрете вылова китов и дельфинов, но он еще не вступил в силу.





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