Ученый объяснил происхождение теней погибших в Хиросиме

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8 августа 2021, 14:32

Фото: с сайта телеканала «Наука»

Майкл Хартшорн, почетный профессор радиологии Медицинской школы Университета Нью-Мексико (США), рассказал порталу Live Science, почему атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, оставили на тротуарах тени людей. Об этом сообщает телеканал «Наука».

6 августа 1945 года атомная бомба «Малыш» взорвалась на высоте 580 м над Хиросимой, седьмым по величине городом Японии. По данным Всемирной ядерной ассоциации, взрыв был равен 16 000 тоннам в тротиловом эквиваленте, в результате чего по городу прокатился импульс тепловой энергии, распространившийся на 13 км2.

Почти четверть населения Хиросимы погибла сразу же. Еще четверть умерла от последствий радиации в последующие месяцы.

Через три дня после этого взрыва США взорвали вторую атомную бомбу по прозвищу «Толстяк» над Нагасаки. Взрыв мощностью 21 000 тонн в тротиловом эквиваленте произвел аналогичные разрушения и смерти по всему городу.

После взрывов на тротуарах и зданиях были обнаружены черные тени людей и предметов. Эти тени заключают в себе последние мгновения жизни погибших. Но как они появились?

Как объяснил профессор Хартшорн, при взрыве каждой бомбы из точки взрыва распространялись интенсивный свет и тепло. Объекты и тела людей на пути световой волны поглощали энергию, защищая часть поверхности, а вокруг возникшей тени камень или бетон обесцвечивался под воздействием света.

Другими словами, эти тени на самом деле имеют такой цвет, какой был у тротуаров и зданий до ядерного взрыва. Просто остальные поверхности были обесцвечены, отчего нормально окрашенный участок выглядит как темная тень.

Температура излучения от взрыва достигала 5500 °С. Как предполагает Хартшорн, «теней» было изначально гораздо больше, но значительная часть была уничтожена последующими взрывными волнами и жаром.

Страшнее и «грязнее» для экологии оружия чем ядерное, трудно что-то противопоставить. При ядерном взрыве образуются радионуклиды цезия-137 и стронция-90, период распада которых около 30 лет, что представляет собой огромную опасность для всего живого.

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