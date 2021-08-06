Гольфстрим достиг минимальной за 1600 лет скорости

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 августа 2021, 13:58

Фото: Соцсети

Ученые обнаружили «почти полную потерю стабильности» течений Атлантического океана. Их скорость достигла минимальной за 1600 лет. Согласно новым данным, течения могут практически остановиться. Исследование опубликовано в Nature Climate Change, коротко о нем сообщает The Guardian.

По словам авторов исследования, радикальное замедление течений приведет к катастрофам во всем мире. Станет меньше дождей, пострадают урожаи в Индии, Западной Африке и Южной Америке. В Европе понизится температура, поднимутся бури. На западе Северной Америки поднимется уровень моря. Под удар могут попасть ледники Антарктики и тропические леса Амазонии. Об этом сообщает телеканал «Наука».

Течения Атлантического океана — сложная система. Ученые не могут предсказать точную дату остановки. Это может произойти как через десять лет, так и через несколько веков. Но исследователи считают, что коллапса нельзя допускать из-за слишком серьезных последствий.

«Признаки дестабилизации — это то, чего я не ожидал, и то, что меня пугает, — сказал автор исследования Николас Борс из Потсдамского института изучения климатических изменений в Германии. — Это одна из тех вещей, которую просто нельзя допустить».

По его словам, неизвестно, какой уровень CO2 вызовет коллапс. «Поэтому единственное, что нужно сделать, — минимизировать выбросы. Вероятность коллапса возрастает с каждым выброшенным в атмосферу граммом CO2».

В своем исследовании Борс показывает, что атлантические течения имеют два состояния: быстрое (оно наблюдалось последние тысячи лет) и медленное. Рост температуры может привести к резкому переключению состояний в течение 10–50 лет.

Есть и другая точка зрения. Ее выразил гость программы «Вопрос науки» Павел Константинов — кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Для Гольфстрима нормально замедляться и ускоряться — эти изменения можно заметить в пределах человеческой жизни. Но фатальных последствий нет, потому что основной фактор переноса тепла — атмосфера, а не течение.

Есть еще одна версия изменения климата. Американские ученые считают, что глобальное потепление влияет на скорость изменения наклона земной оси. Данные были получены и проанализированы от спутников NASA.

Изменение наклона оси планеты происходит постоянно, на это влияет распределение её веса в различных частях геоида, по мере смещения магмы в глубинные частях планеты, из-за трансформации её поверхности.

Учены считают, что главным фактором смещения является процесс таяния ледников, влияющее на перемещение океанических масс. Установлено, что из-за этого, изменение расположения полюсов Земли (наклона оси) за последние 40 лет значительно увеличило скорость (в 17 раз). «Полученные данные — ключ к изучению движения полюсов, обусловленного климатом», — считает гидролог Сю Ся Лю из Китайской академии наук.

Читайте также: «Землю перегревают: парниковые газы, потеплевший океан и тектоническая активность – это приговор планете?»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости