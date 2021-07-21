Новый температурный рекорд зафиксирован в Санкт Петербурге

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21 июля 2021, 11:54

Фото: Соцсети

Температура воды в Неве достигла 25 °C – это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Предыдущий температурный рекорд был ниже более чем на градус – 23,8 °C. Об этом сообщает «Ресайкл».

Остальные водоемы в городе и области, естественно, тоже нагрелись. Например, температура Финского залива сейчас 22 °C, а в левом притоке Невы – реке Ижора температура воды достигла 27,8 °C, это на 10 °C выше нормы.

Такое аномальное повышение воды для Петербурга и Ленинградской области довольно-таки опасно, так как приводит к биологическому загрязнению и уменьшению содержания кислорода. В акватории Ижоры уже наблюдаются отмершие сине-зеленые водоросли в большом количестве, вода загрязняется продуктами разложения этих водорослей – сероводородом и аммиаком.

Поэтому, несмотря на все соблазны, в водоемах лучше все-таки не купаться, в черте города точно. По данным Роспотребнадзора, который 15 июля провел мониторинг 24 пляжей в черте города, ни один из них не пригоден для купания. Если к сезонной аномалии добавить еще регулярный сброс неочищенных сточных вод, незаконные сливы с предприятий города, устаревшие очистные сооружения, отсутствие канализации в частном секторе и загрязнение вод нефтепродуктами от судов, то купаться можно только в случае, если вы хотите отрастить себе хвост или любите чесотку.

Повышение температуры воды фиксируется во всём мире. В 2020 году ученые обнаружили, что гренландские киты не мигрировали на места своих зимовий, а это означает только одно – океан стал теплее. Такое же поведение продемонстрировали нарвалы. Все чаще в сети к норвежским рыбакам стали попадать экзотические (южные) рыбы. Из-за потепления, они стали мигрировать в более холодные воды, вытесняя с ареала обитания местные виды рыб.

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