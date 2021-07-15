Курение наносит колоссальный вред экологии планеты

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15 июля 2021, 12:41

Фото: Соцсети

Количество курильщиков в мире достигло рекордного показателя — 1,1 миллиарда человек. За год они выкуривают около 7 триллионов сигарет, нанося вред не только себе, но и окружающей среде. Масштаб экологического ущерба и высокая смертность среди курящего населения заставили ряд стран поднять вопрос о полном запрете табачных изделий. Об этом сообщает "Экология жизни".

Ежедневно в мире выкуривается 18 миллиардов сигарет. И лишь треть окурков попадает в мусорное ведро. Безопасно утилизируется еще меньше. Остальное оседает в окружающей среде и на свалках. Это минимум 680 миллионов килограммов окурков в год.

В состав табачных смол входит более 3,5 тысяч химических веществ, многие из которых токсичны для рыб и являются канцерогеном для человека. Ядовитые соединения содержат опасные элементы, которые легко вымываются водой, отравляя почву и водоемы. При этом окурки — самый распространенный вид отходов в мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, табачная индустрия ежегодно отправляет в атмосферу до 6 тысяч тонн формальдегида, 47 тысяч тонн чистого никотина и почти 84 миллиона тонн парниковых газов. Последний показатель сравним с выбросами Перу или Израиля.

Только на сушку табака ежегодно расходуется 11,4 миллионов тонн деревьев, которые используются как топливо. На производство 300 сигарет уходит одно дерево.

А выращивание табака ежегодно требует 5,3 миллиона гектаров плодородных земель. К примеру, в южноафриканской стране Малави табачная промышленность уничтожила уже 70% лесов.

Первой «страной без табака» может стать Новая Зеландия. В апреле 2021 года правительство представило план, который должен полностью искоренить курение уже к 2025 году. Он включает постепенное снижение уровня никотина в сигаретах, запрет фильтров, установку фиксированных цен, а также ограничение числа специализированных магазинов. Кроме того, предлагается полностью запретить продажу табака лицам, родившимся после 2004 года. Таким образом власти собираются сформировать новые поколения, свободные от табачной зависимости.

В Европе эта тема тоже активно обсуждается, но до консенсуса еще далеко. Многие видят в запрете ограничение прав и свобод. Однако, стоит защищать права и свободы и тех людей, кто не курит.

В России, тоже идёт постепенное ограничение или запрет курения, но пока это касается общественных мест. Думаю, что пора вводить запрет на курение на улицах, поскольку это нарушает права проходящих или находящихся в непосредственной близости некурящих людей, включая детей. Как вариант, можно на улицах сделать специальные кабинки для курильщиков.

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