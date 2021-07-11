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11 июля 2021, 16:03

Фото: соцсети

В кадре — артисты петербургской и московской балетной сцены в декорациях из мусорных полигонов, несанкционированных свалок и сортировочных пунктов мусора, и в костюмах из балета «Лебединое озеро» и других шедевров балетной классики. Они олицетворяют живых существ, задыхающихся от мусора, и обращают внимание на проблему ухудшения экологии — одну из самых острых и важных на сегодняшний день. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Авторы проекта — балетный фотограф Ирина Яковлева и бывшая артистка балета Мария Рылеева-Коган. Социальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской области и Комитета государственного экологического надзора.

Всё чаще можно встретить знаменитостей, которые пытаются привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Так недавно вышел ролик с Анджелиной Джоли об исчезновении пчёл, а Леонардо Ди Каприо открыто выступает за защиту последних диких мест на Планете.

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