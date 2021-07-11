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Социальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской области

, 16:03

Социальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской области
Фото: соцсети

В кадре — артисты петербургской и московской балетной сцены в декорациях из мусорных полигонов, несанкционированных свалок и сортировочных пунктов мусора, и в костюмах из балета «Лебединое озеро» и других шедевров балетной классики. Они олицетворяют живых существ, задыхающихся от мусора, и обращают внимание на проблему ухудшения экологии — одну из самых острых и важных на сегодняшний день. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Авторы проекта — балетный фотограф Ирина Яковлева и бывшая артистка балета Мария Рылеева-Коган. Социальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской области и Комитета государственного экологического надзора.

Всё чаще можно встретить знаменитостей, которые пытаются привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Так недавно вышел ролик с Анджелиной Джоли об исчезновении пчёл, а Леонардо Ди Каприо открыто выступает за защиту последних диких мест на Планете.

Социальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской областиСоциальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской областиСоциальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской областиСоциальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской областиСоциальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской областиСоциальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской областиСоциальный проект «Le Souffle Дыхание» получил поддержку Правительства Ленинградской области

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