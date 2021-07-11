Подмосковье заполонили пьяные пчёлы

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11 июля 2021, 13:45

Фото: соцсети

Из-за высокой температуры воздуха пчёлы могут опьянеть, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчёл, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», — пишет ведомство в своем официальном Telegram-аккаунте «Мособл Комлес».

Поведение пчелы, насытившейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека: захмелевшую пчелу болтает из стороны в сторону во время полёта, рассказали в пресс-службе комитета.

Специалисты-пчеловоды, которым уже довелось наблюдать насекомых во хмелю, уверяют, что для человека пьяные пчелы опасны не больше, чем трезвые, а вот по отношению к своим собратьям они становятся агрессивны.

Москва и Подмосковье продолжают бить температурные рекорды. Над территорией сформировался так называемый «тепловой купол».

Тепловой купол — это редкая погодная аномалия, когда высокое давление не дает горячему воздуху сдвинуться и блокирует его в одной зоне так, что другие воздушные массы обходят эту территорию стороной.

Недавно сообщалось, что такое явление возникло на территории Канады, в результате был побит температурный рекорд, который, был не свойственен для этих широт, он составил 49,6 градуса тепла.

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