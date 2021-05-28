Пчёлы вымирают, по этой причине - человечеству грозит голод планетарного масштаба

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28 мая 2021, 12:12 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В своё время Альберт Эйнштейн предрёк, что после исчезновения пчёл человечество просуществует не больше четырех лет. Статистика по смертности пчёл в нашей стране и у соседей удручающая. 29 июня текущего года вступает в силу ФЗ «О пчеловодстве», принятый в декабре 2020-го. Но эксперты не рассматривают это как обнадёживающую информацию. Основной причиной гибели этих весьма полезных человеку насекомых являются пестициды, которым фермерские хозяйства обильно поливают свои поля. Если подходить к проблеме, не вникая в её суть, как это делают не только наши чиновники и бизнесмены, то принимаются во внимание только сухие цифры. Например, в России общий доход от агропромышленного сектора составляет примерно 25,7 – 27,3 млрд долл. в год (за 2020 год), на производство мёда приходится только около 5,5 млн. А то, что пчёлы опылят большую часть сельхоз-культур и только за счёт них возможны высокие урожаи, об этом твердолобые дельцы и чинуши почему-то не думают.

Статистика показывает, что только в России из-за отравления пестицидами в 2019 году погибли 37 800 пчелиных семей. Статистика, которую приводят США, и Европа выглядит не лучше. Штаты потеряли до 40% пчёл в 2019 году, Евросоюз теряет до трети пчёл ежегодно. Статистику по странам Азии, Южной Америки и Африки вести сложнее, но в целом ООН отмечает значительной рост исчезновения пчёл по всему миру. В некоторых странах потери пчёл ежегодно превышают половину популяции, если бы они не размножались с довольно большой скоростью, то их уже бы не стало на Земле.

ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПЧЁЛ

Пример того, как убивают пчёл подали поляки. В мае 2020 года фермер, чьё хозяйство расположено около городка Свидница, обработал свои поля цветущего рапса инсектицидом, содержащим токсичный диметоат. Пчёлы, которых привлёк цветущий рапс, получили сильную дозу отравления. Эту отраву они принесли в свои ульи и заразили других пчёл. В результате умерло 245 пчелиных семей, а это примерно 7,5 миллиона медоносных насекомых. Об этом писало местное издание Gazeta Wyborcza. Фермера обвинили в причинении значительного ущерба животному миру, что влечет за собой тюремное заключение от трех месяцев до пяти лет.

Напоминаем, что значительную часть польского сельскохозяйственного экспорта составляют яблоки, которые завязываются только благодаря опылению пчёл. При исчезновении этих насекомых исчезнет и бизнес фермера-вредителя, поскольку рапс также требует пчелиного опыления. Как видим, твердолобые и алчные особи из вида homo sapiens водятся по всюду на земле и несут нам всем (в том числе и себе) тяжкие беды.

ООН с большой тревогой взирает на постигшую планету пчелинную катастрофу, поскольку от опыления этих насекомых зависит произрастание 80% энтомофильных культур: ягод, овощей, фруктов, семян растений и кормовых культур. Пчёлы обеспечивают повышение урожайности до 50%. От них зависит улучшение качества семян и плодов. Исчезновение пчёл приведет к глобальному голоданию. И это коснётся не только человека, но и животных.

Начнём С производства молока и мяса. Пчёлы опыляют важные кормовые культуры: люцерну, эспарцет, клевер и другие. Эти растения обеспечивают быстрый полноценный рост животных и важны для молочных коров, овец, коз и других. Исчезновение пчёл чревато катастрофическим уменьшением производства мяса, молока, молочнокислых продуктов и сыров. Кроме того, пострадает кожевенное производство. Здесь не учтены дикорастущие культуры, которые опыляют пчёлы и едят сельскохозяйственные животные. А выпас на естественных полях является значительным подспорьем в сельском хозяйстве большинства стран мира.

Пчёлы опыляют такие культуры как хлопок и лён. То есть, человек, ко всему, прочему останется без одежды, сшитой из натуральных материалов, включая обувь. И будет довольствоваться синтетикой.

Произрастание значительной части овощей и бобовых зависит от медоносных пчёл. Они опыляют: помидоры, картофель, свеклу, огурцы, кабачки и тыкву, лук, сельдерей, брокколи, капусту и брюссельскую, китайскую, цветную капусту, репу, морковь, горох, фасоль и прочее. В списке пчелиного опыления множество видов орехов, включая кокосовые.

С производством фруктов и ягод так же придется проститься, либо опылять их вручную. О яблоках мы уже упоминали, в этот же список попадают: груши, арбузы, цитрусовые, хурма, клубника, вишня и черешня, манго, персик, гранат, смородина, черника и так далее. Кстати, гречку и подсолнечник так же опыляют пчёлы. По всему выходит, что без них человеку останется доступен лишь незначительный перечень сельхоз продуктов. Главным образом придется кормиться тем, что даст океан. Курьезный факт, китайцы попытались вручную опылять фруктовые деревья и сельхоз-культуры, эта затея – провалилась.

НИДЕРЛАНДЫ и ЮНЕСКО

Нидерланды, пожалуй, первенствуют в деле защиты пчёл. Во всяком случае здесь удалось остановить их массовое вымирание. В этой стране находится примерно 360 видов данных насекомых. Власти приняли специальную политику по их спасению. Образованы места для расселения пчёл, волонтёры высаживают цветоносные растения, где только возможно. Введена даже обязательная перепись пчёл, для контроля численности их популяции. В целом Европа с 2018 года ввела запрет на использование значительной части из всего списка пестицидов (главным образом – неоникотиноиды). Учёные обнаружили ещё одного врага пчёл – и это потепление климата. Высокие зимние температуры не позволяют этим насекомым впасть в спячку, а отсутствие цветения в данный сезон заставляет пчёл голодать, что приводит их к крайнему истощению. Также высокие летные температуры способствуют перегреву и гибели пчелиной популяции. Изменение климата меняют сроки цветения, что не привычно для пчёл и способствует развитию вредоносных паразитов.

Учёные предлагают отказаться от пестицидов и применять биологические методы борьбы с вредителями. Речь не идет о ГМО, как раз эту практику эксперты требуют полностью запретить. По плану ЮНЕСКО (проявляющему завидную склонность к креативу) к 2025 году должны быть созданы 25 биосферных резерваций, где разместят около 125 млн. пчёл. Обслуживание пасек доверят женщинам. Лицом программы «Женщины – пчёлам» стала Анджелина Джоли. Актриса, не двинув бровью, 18 минут стояла в тихой и тёмной студии, пока любопытные насекомые ползали по ней, залезая даже на лицо.

Минприроды России заявило о своем участии в данном проекте ЮНЕСКО, для чего выделяется Катунский биосферный заповедник. Будем надеется, что на этот раз планы Минприроды не останутся только в виде заявлений и на бумаге. Кстати, бесталанная поп-певица, бывшая участница псевдомузыкального проекта «ВИА Гра» высказалась на счёт акции с участием Анджелины Джоли: «О Боги. Дайте мне, пожалуйста, такой уровень финансовой независимости, чтоб меня волновало исчезновение пчел». В сети была жесткая и молниеносная реакция на это высказывание. Певичке напомнили: «Анна, если пчёлы исчезнут, то финансовая независимость будет волновать вас меньше всего, ведь: Вы не сможете побаловать себя фруктами и овощами, сфотографировать клубнику в инстаграм или позавтракать авокадо-тостом. Из рациона исчезнет утренняя чашка кофе, да и вечерняя тоже. Потому что кофе станет дефицитным товаром. Ни чизкейка, ни йогурта. Коровам нужна люцерна, которую опыляют только пчелы. В ЦУМе получится купить только синтетические тряпки втридорога (ну, ничего нового), потому что, вот сюрприз, хлопок тоже опыляется пчелами».

УЧЁНЫЕ ГОВОРЯТ

Пчёлы очень чувствительны ко всем негативным действиям человека на Земле. Так в этом году американские учёные обнаружили в пчелином мёде, произведённом в США, цезий-137. Этот изотоп является продуктом распада урана-235. По мнению экспертов данное явление -не что иное, как последствие ядерных испытаний проводимых США в штатах Нью-Мексико и Невада, а также на Маршалловых островах. Конечно же эти «эксперты» обвинили и Советский Союз в своих невзгодах, указав о ядерных взрывах на Новой Земле, правда объяснить как, радиация могла попасть в США преодолев встречные течения и не менее встречные потоки ветров – не удосужились. Тут логика простая – «бревна в своём глазу не видим, а соринку в глазу другого не заметить не возможно».

Специалисты отмечают интересные факты из жизни пчёл. Согласно исследованиям, каждая семья этих насекомых – коллективный организм, «способный принимать решения сообразно дополнительным сигналам, также планировать своё поведение». Профессор кафедры энтомологии МГУ Георгий Мазохин-Поршняков считает, что эти «насекомые, подобно позвоночным, способны не только к ассоциативному обучению, но обладают и зачатками интеллекта – когнитивными способностями». С биологической точки зрения социальность пчёл значительно превосходит уровень человеческий. Эксперты оценивают их даже, как теплокровных по способу зимования. В холодное время пчёлы образуют шар, в центре которого в самые морозные дни поддерживается, за счёт обмена веществ, температура не ниже 20 градусов по Цельсию. Поэтому пчелиная королева начинает откладывать яйца уже феврале, когда на дворе ещё стоит лютая стужа. Но при таких феноменальных способностях к выживанию пчёлы остаются очень хрупкими и чувствительными созданиями к климатическим изменениям, особенно к ядам применяемым человеком для борьбы с паразитами, вредителями и сорняками.

Российские учёные бьют тревогу, потому что в РФ нет никаких подвижек в сторону запрещения использования пестицидов в сельском хозяйстве. Например, в Европе нельзя применять гербициды на основе глифосата, а у нас -пожалуйста. Более того, сельскохозяйственные предприятия намеренно наращивают объём использования ядохимикатов.

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