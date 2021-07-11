В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», начали незаконно строить скоростную дорогу

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11 июля 2021, 12:28

Фото: соцсети

Незаконное строительство скоростной автомагистрали начато на особо охраняемой (ООПТ) территории «Волго-Ахтубинская пойма». Пойма является биосферным резерватом ЮНЕСКО, с уникальной экосистемой и уникальным биоразнообразием. Об этом сообщает «Экология жизни».

Бизнес плотно «зашёл» в Минприроду, которая, вместо защиты ООПТ и заказников, занимается их уничтожением, а главное безнаказанно. И это происходит на фоне того, что Генеральная прокуратура заинтересовалась деятельностью этого ведомства и выдала предписание из-за упущений в охране ООПТ. Ну, предписание и предписание, подумаешь, не велика важность, для Минприроды – это не указ. Происходит странное явление - высшие чиновники не воспринимают в серьёз такой институт государства как Генпрокуратура. Стоит разобраться, в чём здесь дело.

Почему не построить дорогу в обход? Да, дороже, но заказники существуют для того, чтобы их не трогали, и находятся под защитой государства. Владимир Путин на последней прямой линии, открыто сказал, что число ООПТ и заказников надо увеличивать.

Жители вышли на пикеты под бульдозеры, вызвали полицию - вместе с местным депутатом: по его данным, администрация региона не представила проекты и заключения экологических экспертиз в Росприроднадзор, разрешение на работы не выдано. На большой площади уже снят почвенный покров, уничтожена растительность, это нарушает охранный режим парка, где обитает множество краснокнижных животных и растений.

Начатое строительство нарушает целый ряд федеральных законов, в том числе «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». Ранее Росприроднадзор высказался против дороги, однако по сообщениям СМИ, Минприроды согласовало изменение положения о парке, чтобы разрешить строительство. ЭКА направило жалобу в Генпрокуратуру.

Сейчас одновременно пытаются уничтожить несколько ООПТ, давайте их перечислим. «Волго-Ахтубинская пойма», Форосский парк в Крыму. Так же под угрозой находятся территории общей площадью около 4 млн га, в состав которых входит Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» и «Ключевской». Проблема заключается в том, что «Вулканами Камчатки» заинтересовался Владимир Потанин.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров планирует вырубить заповедные леса Кавказских Минеральных Вод. Он подал в нижнюю палату законопроект о наделении губернаторов правом изменять границы региональных ООПТ. В Подмосковье, парк «Лосиный остров» пытаются застроить по границам территории, так же не решён вопрос о незаконном отчуждение границ. Если так пойдет и дальше, то заповедники останутся только на страницах Википедии.

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