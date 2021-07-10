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МЧС Азербайджана опубликовало видео с места взрыва и пожара, произошедшими в Каспийском море

, 18:56

МЧС Азербайджана опубликовало видео с места взрыва и пожара, произошедшими в Каспийском море
Фото: соцсети

МЧС Азербайджана опубликовало видео с места взрыва и пожара, произошедшими в Каспийском море. Видеозапись размещена на YouTube-канале ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что МЧС приступило к расследованию инцидента. При этом в ведомстве отметили, что к ним не поступало информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях на нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах в море.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) также заявляла, что на ее морских платформах на Каспии не было аварий.
В свою очередь Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана не исключает, что причиной взрыва могло стать извержение грязевого вулкана в море.

Азербайджан является страной грязевых вулканов, большинство самых известных или первенство делят между собой - Азербайджан, США, Румыния, Бирма, Антильские острова и Камчатка. К сожалению, люди зачастую являются уничтожителями этой прекрасной вулканической системы, известны случаи, когда грязевой вулкан просто увозили на самосвалах, так как их активно используют в косметологии. Изготовление разных масок для лица, кремов для тела и скрабов на основе целебных свойств грязевых вулканов, угрожает их жизни и целостности. Также, их глину используют как строительный материал.

Грязевые вулканы могут быть опасными для человека, но это происходит редко, во время сильных извержений. А вот человек их губит на регулярной основе. Я думаю, пора признать, что вулканы нуждаются в нашей защите.

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