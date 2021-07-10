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В Израиле открылась первая в мире фабрика искусственного мяса

, 14:29

В Израиле открылась первая в мире фабрика искусственного мяса
Фото: соцсети

В израиле открыт стартап в городе Реховот «первое в мире предприятие по промышленному выращиванию мяса». Разработчики планируют заменить курятники и скотобойни биореакторами для производства мяса на основе клеток. Об этом сообщает «Лента.Ру».

Предприятие может производить 500 килограммов мяса в день и предлагает выращенную курицу, свинину и баранину, в ближайшее время начнет производить говядину. К концу следующего года компания намерена стать поставщиком ресторанов США. Об этом уже ведутся переговоры с регулирующими органами.

Их опыт может помочь открытию подобных объектов в других странах, особенно в США и Великобритании, где популярность альтернативных видов мяса на растительной основе растет. Стартап ориентируется на один из самых крупных рынков потребления мяса — США, затем рассматривает расширение до Европы и Китая.

Гуманное получение мяса, это абсолютно правильное решение. В Великобритании уже на законодательном уровне признали, что у животных есть эмоции и чувства. Как правило, содержание животных и птиц чудовищно. Многие из них никогда не были на солнце и постоянно находятся в состоянии стресса. Фермеры экономят на всем, включая лечение, им проще пустить под нож приболевшее животное или птицу, нежели потратить деньги и время на лечение бедолаги. И чем больше агрокомплекс, тем жестче методы обращения с животными и птицами.

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