Европа переходит на гуманное животноводство и птицеводство

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 июля 2021, 19:29 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В мире набирает популярность отказ от продуктов питания, в случае если животные или птицы, из которых продукты производятся, содержались в мучительных для живого организма условиях или с жесткой эксплуатацией. В Европе, еще в 2012 году был принят закон, запрещающий содержание кур в маленьких и тесных клетках. В этом году Европарламент проголосовал за отказ от такого негуманного содержания животных, который вступит в силу к 2027 году.

По оценкам активистов, более 300 млн животных практически всю жизнь проводят в стойлах или клетках. В 2018 году появилась петиция, за более свободное содержание скота, птицы и рыбы, которая собрала около 1,5 миллионов подписей во всех государствах Евросоюза. Еврокомиссия сейчас занимается подготовкой к переходу на более гуманное животноводство и птицеводство. Ведь на современных больших фермах большинство животных и птиц никогда не видели солнца, а на птицефабриках пернатых содержат в многоярусных тесных клетках, на каждую птицу выделяется пространства чуть меньше альбомного листа. Куры не могут уединится, чтобы снести яйцо, что идет в разрез с их природным инстинктом. Такое содержание, приводит птиц и животных к постоянному стрессу, они часто болеют и их пичкают антибиотиками.

Уже несколько стран признало на законодательном уровне, что животные испытывают эмоции и имеют интеллект. Дельфины, касатки, коровы, обезьяны, собаки, кошки и даже белки имеют в мозге определенные центры, схожие с человеческим, то есть, как минимум они испытывают такие базовые эмоции, как горе, радость, гнев и даже тоску.

Сейчас, во многих фермах, коров не пасут на полях, а содержат практически всю жизнь в коровниках. Из-за нехватки движений, у животных начинают развиваться болезни и проблемы с ногами и копытами. Зачастую это связанно с бетонными полами в коровниках. А гонка за удоем молока, приводит к воспалению вымени и болезненных ощущениях при дойке. В нормальных условиях содержания, коровы могут прожить до 20 лет, но в производственных условиях, срок жизни значительно меньше.

В мире всё чаще стали проявляться массовые протесты против ужасного содержания животных и кормления их гормонами, в том числе и гормоном роста. Многие производители, стали прислушиваться к мнению общественников и правозащитников, но пока это только добровольное согласие фермеров, на законодательном уровне оно не закреплено.

Сейчас, фермеры самостоятельно принимают решение о лечении животных. Но как правило, никто бедняг не лечит, а отправляет сразу на убой. Лечить дорого и невыгодно. Поэтому, у заболевшего животного, просто нет никаких шансов к выживанию.

Животные часто страдают физически от копытной гнили, но лечение стоит немалых денег, которые фермеры не хотят тратить. Зачастую, плохая уборка и вентиляция приводит к легочным заболеваниям и гибели животных, поскольку им приходится лежать в собственных экскрементах.

Как сообщают «Астраханские новости» президент зоозащитного центра «ВИТА» Ирина Новожилова считает положение типичным в российском АПК является содержание животных исключительно в помещениях, поскольку свободный выпал или выгул - нерентабельны. «В погоне за прибылью отсекаются все соображения гуманности. Чем больше агрохолдинг, тем они будут отметаться быстрее», — говорит эксперт.

В России есть надзорный орган в спецструктуре Минсельхоза. Он теоретически, должен выявлять такие вопиющие случаи обращения с живыми существами, но, к сожалению, мы пока этого не видим. А экоактивисты, просто не могут попасть на территорию хозяйств, так как это частная собственность и хозяева могут натравить на нежданных визитёров собак. Сейчас закон не защищает птиц и животных, чем и пользуются агрохолдинги.

Ферм со свободным выгулом птиц, практически нет, их просто по пальцам можно пересчитать.

В 2018 году Госдума приняла закон «Об ответственном обращении с животными», но он коснулся только домашних и служебных животных, который регулирует условия содержания в приютах и контактных зоопарках. Конечно, это тоже правильно, и нужно распространить этот закон шире на фермы и крупные Агрохолдинги.

Эта проблема касается не только России, вот, например, зоозащитникам из США удалось попасть на птицефермы, сотрудничающие с McDonald’s. Они сообщили, что там при выращивании цыплят в течении двух месяцев применяют способ насильственного кормления. Содержание ужасное, все куры заперты в тёмных помещениях и маленьких клетках. Из-за лишнего веса птицы ломают ноги и страдают от сердечных приступов. Пернатых пичкают антибиотиками и препаратами, способствующими после убоя легкому очищению тушек от перьев.

Столь жестокое содержание птиц и животных — это очень серьезная проблема, поскольку производители, молока, яиц и мяса не идут на дополнительные издержки для организации нормальной не мучительной жизни живых существ. Экоактивисты во всё мире считают, что без жёстких законодательных мер здесь не обойтись.

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