Росприроднадзор проверит состояние рек Волга, Обь, Иртыш, Дон, Ангара

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8 июля 2021, 12:27

Фото: соцсети

С целью повышения эффективности надзора, Росприроднадзор организовал плановую проверку в период с июля по октябрь 2021 года за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон рек Волга, Обь, Иртыш, Дон, Ангара, побережья Цемесской бухты Черного моря и побережья Каспийского моря в Республике Дагестан. Об этом сообщает «Эковестник».

Ведомство планирует не только визуальный осмотр, но и проверку соблюдения требований закона при использовании водохозяйственных и земельных участков, находящихся в границах водоохранных зон, требований, обременений и ограничений, установленных законодательством с лабораторными измерениями ПДК.

Росприроднадзор создаёт «Народную карту». На нее будут наноситься координаты отбора проб, а также информация о выявленных нарушениях природоохранного законодательства.

По данным Росгидромета за 2020 год, самой грязной рекой, как и в предыдущем десятилетии, остается река Волга и ряд ее притоков. Не снижается количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод.

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