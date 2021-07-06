Экоактивисты Астрахани протестуют против строительства Химзавода, власти отклоняют заявки на проведение референдума

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 июля 2021, 14:26 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В ноябре прошлого года, в редакцию «Аргументы Недели» поступило письмо из Астрахани с просьбой о помощи. Губернатором Игорем Бабушкиным, было подписано соглашение с руководителем «Газпрома» о строительстве в области крупного газохимического комплекса по производству поливинилхлорида (пластика) или сокращенно ПВХ. Жители категорически против, но их не хотят слушать. Мы опубликовали материал об экологических проблемах Астрахани и как следствие, хронических заболеваниях у населения.

И вот, 10 июля 2021, состоится круглый стол, который проведут представители общественности Астраханской области совместно с экологами и экспертами. Жители требуют запретить строительство Газохимического комплекса по выпуску этилена, поливинилхлорида и каустической соды, опасного для здоровья и экологии, которое планируют осуществить на территории СЭЗ "ЛОТОС" Наримановского района Астраханской области.

Неоднократно участниками различных движений подавались заявки на проведение референдума по вопросу строительства данного объекта, однако все эти заявки были отклонены. Кроме того, на территории Волгоградской области располагается завод «Каустик» по производству аналогичной продукции. Деятельность завода уже нанесла ущерб экологии Волгоградской области, несмотря на то, что администрация завода утверждает, что соблюдены все санитарные нормы. Так зачем строить еще один подобный комплекс в соседнем регионе? Кто был инициатором строительства? Кто будет его выгодоприобретателем?

Жители области уверенны, что от строительства комплекса, кроме угрозы возникновения экологической катастрофы никакой выгоды населению это не принесёт.

За примерами далеко ходить не надо, в декабре 2019 прокуратурой Астраханской области вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Газпром добыча Астрахань» в связи с тем, что было зафиксировано превышение по сероводороду от полутора до ста раз выше нормы.

Напомним, сейчас подписано трехстороннее соглашение — Каспийская инновационная компания, «Газпром добыча Астрахань», Администрация в лице Бабушкина. ООО «Газпром добыча Астрахань» планирует в несколько раз увеличить добычу газа.

В качестве экспертов на круглый стол приглашены: специалисты в области экологии, технические специалисты, неравнодушные жители Астрахани и Наримановского района Астраханской области.

По итогам мероприятия будет выработана соответствующая резолюция, которую организаторы направят в адрес законодательной и исполнительной власти города.

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