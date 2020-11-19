Будет печально, если Астрахань станет вторым Усольем-Сибирским

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 ноября 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В редакцию «Аргументы Недели» поступило письмо из Астраханской области от многодетной мамы Елизоветы Кашкаровой, с просьбой о помощи. Дело в том, что Губернатором Игорем Бабушкиным, подписано соглашение с руководителем «Газпрома» о строительстве в области крупного газохимического комплекса по производству поливинилхлорида (пластика) или сокращенно ПВХ. Жители категорически против, но их никто не слышит. «Аргументы Недели» попытались разобраться в экологической обстановке в Астраханской области и понять на сколько справедливы протесты жителей.

Об экологических проблемах Астраханской области подготовили объединенный доклад сразу три научных организации: Институт водных проблем РАН (город Москва); Астраханский государственный университет (город Астрахань) и Институт географии РАН (город Москва). Ими было исследовано и оценено влияние экологической обстановки и последствий захоронения токсичных отходов в Астраханской области на здоровье людей.

Для начала, было изучено влияния на экологию работы Астраханского газового комплекса (АГК) по добычи и переработке токсичного газаконденсата (Hg-содержащего и высокосернистого: до 25% H2S), а так же воздействие на окружающую среду военных объектов, рассматривались различные источники отходов, разного класса опасности.

Было выявлено, что Кировский район лидирует в печальной статистике. Он считается самым экологически неблагополучным и занимает первое место в городе по детской заболеваемости бронхиальной астмой. Здесь же фиксируются наивысшие среднегодовые концентрации двуокиси азота NO2 в воздухе, что имеет прямую корреляцию с бронхиальной астмой у детей и подростков. Второе место в городе по загрязненности территории и воздуха занимает Советский район, где самая высокая в городе заболеваемость аллергическим ринитом (АР) и атопическим дерматитом (АД).

Влияние экологической обстановки на здоровье учитывалось в региональных исследованиях. Например, выявлено негативное воздействие на природу предприятий нефтехимического комплекса в Красноярском и Наримановском районах. Губительной для экологии региона стала активная эксплуатация военных полигонов в Ахтубинском и Харабалинском районы. Здесь наличие и количество токсичных материалов в почвах практически не контролируется.

Между объемом выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) и врожденными пороками развития у детей, а также распространенности патологических состояний беременных женщин и новорожденных детей, а также с ростом уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом и бензолом в Астраханской области выявлены достоверные взаимосвязи.

С вводом в действие Аксарайского газоконденсатного комплекса в конце 80-х годов, экологическая ситуация изменилась, что привело к серьезному ухудшению здоровья населения. Отходы АГК определяют изменчивость гематологических параметров периферической крови у детей, постоянно проживающих вблизи АГК. Трансформации выразились в развитии гиперэритремии, анемии, лимфоцито-и тромбоцитопении. У взрослых, в санитарно-защитной зоне АГК, наиболее распространены болезни органов дыхания (19,1%), второе место в печальной статистике занимают – заболевания костно-мышечной системы (11,4%), третье – нервной системы и органов чувств (10,5%), четвертое – сердечнососудистой системы (9,6%), пятое место – психические расстройства (9,2%).

В нижней дельте Волги, где частые паводки и затопления земель, из-за разливов и половодий идет перетекание и смывание промышленно-хозяйственных отходов и попадание их в водозаборы, а затем, в питьевую воду. Дело в том, что рельеф дельты осложнен чередованием останцов бэровских бугров и межбугровых понижений, занятых ильменями и соровыми солончаками. Высота бугров колеблется от 6—8 до 20—22 м, редко до 45 метров, длина от нескольких сот метров до 7—8 км, ширина 200—300 м. Так как застройка жилья, промышленных объектов, создание полигонов для утилизация отходов были хаотичны, а организация утилизации отходов неудовлетворительной, за несколько десятилетий в районах плотного проживания людей и размещения промышленных предприятий стал накапливаться промышленный и бытовой мусор. Здесь образовались полутораметровые «пласты» твердых бытовых отходов (ТБО), накопления опасных для здоровья человека фенолов и других токсинов в концентрациях превышающих ПДК в десятки раз. В паводки и половодья идет вынос загрязняющих веществ в протоки, ерики и рукава дельты, попутно нанося ущерб качеству рыб и нерестилищ.

В целом, по региону, в структуре заболеваемости жителей за период 2008-2012 гг. лидирующее место занимали поражения органов дыхания. Среди детей выявлен рост некоторых инфекционных и паразитарных болезней, новообразований, болезней крови, кроветворных органов.

В целом, по области источники отходов разнообразны. Среди них, помимо накоплений ТБО (в основном не санкционированные, подверженные возгоранию), наблюдаются неконтролируемые сбросы агрессивных химических растворов в водоемы и на почвы, а также выбросы в атмосферу (авто- и ж/д транспорт, функционирование портов, скотомогильники, медицинские отходы, объекты теплоэнергетики на угле, торфе, мазуте, нефте- и газодобыча, промышленные предприятия, утилизация боеприпасов и др.). Неправильная и, практически, не контролируемая утилизация отходов приводит к физическому, химическому и биологическому загрязнению и пагубно сказывается на здоровье людей.

К биологическому загрязнению так же причастны бактерии, в работе Н.А. Богданова, о распространении комовой серы на Астраханском газовом комплексе доказано, что бактерии desulfovibro desulfuricas, отнимая кислород у иона SO4-2, восстанавливают сульфаты до сульфитов и выделяют очень агрессивный газ (H2S). На этом процессе паразитируют вышеуказанные микроорганизмы, они-то и выводят серу из грунта и включают ее в биологический круговорот.

По АГК напрашивается один неприятный вывод, основным твердым токсичным отходом этого производства является Hg-содержащая комовая сера. Обращение с ней (складирование в блоки, их дегазация, промыв природной и техногенной влагой, погрузка) сопровождается образованием вторичных твердых, жидких и газообразных отходов. Влияние сернохранилищ ужасает, они отравляют атмосферный воздух, почвы и подземные воды. В ближайшей зоне от этих объектов происходит катастрофическое закисление изначально щелочных почв, грунтовых вод, что приводит (говоря языком профессионалов) к угнетению растительности, а попросту – убивает все живое. Как примерно будет выглядеть новое химическое предприятие представить себе не сложно, тем более, что в новейшей истории Астраханской области есть тому примеры. Рассмотрим схему развития Астраханского АГК. Он создавался на целинных землях, в него вошли объекты добычи и переработки, завод, полигоны хранения углеводородов и отходов, санитарная зона радиусом 5 км. Предприятие находится на пересечении основных направлений ветров, обеспечивающих быстрое развеевание токсичных веществ попадающих в большом количестве в атмосферу.

Вернемся к вопросу о строительстве в области крупного газохимического комплекса по производству ПВХ. Очень странно, что у нас хотят изготавливать пластик, когда весь мир от него отказывается в пользу зеленой экономики и экологии. Как известно, изделия и покрытия из ПВХ всегда фонят (в химическом смысле), несмотря на многослойную поверхностную защиту. Это пожароопасный материал. Само производство ПВХ токсично, не смертельно, но для здоровья опасно. При отсутствии надежной защиты окружающей среды вокруг предприятий этого профиля образуются зоны с угнетенной экологией, что однозначно плохо влияет на здоровье людей, прежде всего – детей. Крупный бизнес и государство должны пересмотреть свою экономическую стратегию, не пора ли предпочесть чистую окружающую среду - сверхприбылям? Не пора ли задуматься о здоровье нации и ее процветании в будущем, которое без решения экологических проблем – не возможно.