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Пластиковый мусор заносят течения на необитаемый остров в Тихом океане

, 13:41

Пластиковый мусор заносят течения на необитаемый остров в Тихом океане
Фото: соцсети

Необитаемый остров Хендерсон - объект наследия ЮНЕСКО, находится за тысячи километров от цивилизации. Это маленький клочок земли на просторах Тихого океана. Коралловый риф, белый песок, зелёные пальмы, скалы, пещеры и горы пластикового мусора. Романтика дикой природы и белоснежных пляжей сегодня выглядит именно так. Люди здесь бывают редко, например, кораблю из Новой Зеландии плыть до острова 13 дней. Об этом сообщает «EverGreen».

Не считая свалок, это — официально зарегистрированное место с самой высокой концентрацией мусора в мире, который приносят сюда Тихоокеанские течения.

Большая часть мусора скрыта под песком, меньшая - на поверхности, средняя концентрация – 700 элементов мусора на кв.м.
Рыбацкие сети, поплавки и просто изобилие «шведского стола» пластиковых предметов.

Загрязнение острова происходит без прямого участия человека. Океан просто задыхается от пластикового мусора. По мнению ученых, если эту проблему не решить в ближайшее время, то это обернется экологической катастрофой мирового масштаба.

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