Ученые обнаружили в Русской Арктике 36 опасных участков с метановыми выбросами

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3 июля 2021, 15:15

Фото: соцсети

В Русской Арктике не менее 36 опасных участков, где происходят выбросы природного газа - метана. К таковы выводу пришли геологи Евгений Чувилин и Наталия Соколова из Сколковского института. Иногда такие газовые разломы находили посреди Карского или моря Лаптевых. Но все же больше всего выбросов (11 из 36) - на Ямальском полуострове, который сейчас активнее всего осваивается человеком. Об этом сообщают «Акценты».



Многие ямальские выбросы не природные, а антропогенные: они возникают из-за бездумного бурения вечной мерзлоты, в толще которой и скапливается метан.



Последствия порой просто чудовищные. Например, между реками Сеяха и Мюдриаха еще 2 года назад ученые нашли гигантский кратер диаметров 70 метров и глубиной 50 метров. Вокруг него были разбросаны огромные глыбы вечной мерзлоты. Ощущение, что под землей словно взорвали гигантскую бомбу.



Иногда такие кратеры ученые находят на дне озер, болот, речных рукавов и хасырей (высохших талых водоемов). Такие места облетают птицы, поскольку в воздухе скапливается ядовитый и взрывоопасный метан.

Большинству геологов понятно, что Арктику трогать нельзя, и бурение там, а уж тем более добыча полезных ископаемых приведет к экологической трагедии. Метан – это горючий и взрывоопасный газ, его выход на поверхность из-за необдуманной и алчной деятельности человека – угроза всему живому, и экологии Арктики в целом.

Последняя экспедиция «Арктический плавучий университет 2021 »выяснила, что экология региона уже под угрозой из-за пластикового мусора, который приносят туда теплые течения Атлантики. А в середине этого месяца, исследовать загрязнения поедет Фёдор Конюхов, специальная аппаратура будет фиксировать всё в течение двух недель его Арктической одиночной экспедиции.

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