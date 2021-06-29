На экспансию человека Арктика ответит катастрофой

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29 июня 2021, 11:00 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Проблему загрязнения арктической зоны Земли, к сожалению, решить в срочном порядке не получится, на то есть множество причин. Очищение военных заполярных баз силами Минобороны – это лишь первый робкий шаг на долгом пути к возвращению Арктики в первозданное состояния. Впрочем, возможно, этому пути вовсе не суждено сбыться. Сомнения не безосновательны, поскольку заполярье содержит множество полезных ископаемых, добыча которых является главной опасностью для арктической экологии. Помимо этого, государство затеяло странный проект под названием «арктический гектар», к чему приведет его реализация прогнозировать сложно.

Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова, подготовили интересный доклад, в котором рассматриваются проблемы захоронения и утилизации твердых бытовых отходов в криолитозоне. И так, Валерий Гребинец, В.А Толманов, А.Г. Хайрединова, Ф.Д. Юров, считают, что проблема захоронения стоит очень остро из-за суровых климатических условий, усугубляемых резким потеплением климата.

Исследователи указали в своём труде: «В настоящее время только в районах добычи полезных ископаемых (Россия, Норвегия, Китай, Канада и другие) складированы на рельеф или ограждены дамбами миллиарды кубометров промышленных отходов и пустой породы, точную оценку дать не представляется возможным. Серьёзные проблемы связаны с залежами отходов лесопереработки, мусороотвалами, брошенными в тундре после ремонта системами трубопроводов и далее по списку».

А скоро заработает, так называемый «Арктический гектар», масштабы засорённости и загрязнения, от реализации этого проекта спрогнозировать очень сложно, поскольку этот гектар можно использовать по-разному, всё зависит от воображения его приобретателя. Пока не ясно, разрешат ли там добывать полезные ископаемые или строительство ферм для майнинга криптовалют. Одно ясно выращивать фрукты и овощи на нём вряд ли получится, впрочем, как знать.

Загрязненность обширных территорий криолитозоны твердыми бытовыми и промышленными отходами в настоящее время является серьёзной и трудноразрешимой проблемой. Особые сложности связаны с заметным ухудшением социально-экономического положения северных муниципалитетов, с отсутствием экологического «настроя» жителей. Применение несовершенных технологий добычи и переработки сырья, «наследие» прошлых лет с пренебрежением к экологической ситуации, отсутствие специальных стандартов по складированию мусора и побочных промышленных материалов, неразработанность методов утилизации отходов в суровых климатических условиях, требуют специального изучения и выхода на новые уровни развития северных территорий.

Натурные исследования мест нахождения отходов и их негативного влияния на окружающую среду были проведены в ряде пунктов криолитозоны России. В частности, обследовали Норильский промрайон, Воркутинский промузел, Игарку, поселения в низовьях Оби, национальные посёлки Таймыра.

Результаты не утешительные, активное освоение криолитозоны привело к чрезмерному накоплению загрязнения на достаточно обширных территориях. Водные потоки, ветровая деятельность и механическое перемещение добытых полезных ископаемых способствуют распространению на обширных территориях загрязнителей, зачастую содержащих высокотоксичные тяжёлые металлы или радиоактивные элементы. За примерами далеко ходить не надо, развеевание угольной пыли при её транспортировке открытым способом или перегрузке из Воркуты подавляет тундровую экосистему. А за счёт изменения альбедо (белого цвета) при зачернении снега увеличивает теплопроводность, чем способствует деградации мерзлоты. Это особенно хорошо прослеживается в зоне прокладки железных дорог, где усиливаются деформации полотна из-за «непривычного» нагрева.

Ситуация осложняется с ежегодными температурными изменениями, которые становятся критичными для Южной Якутии, Забайкалья, Шпицбергена и Аляски, где в замороженном состоянии несколько сотен миллионов кубометров отходов добычи и обогащения руд и угля, а потепление температуры воздуха за 30 лет составили около 1,4 градусов по Цельсию. Для мерзлоты – это приговор.

Обследования выявили масштабы накопления отходов в Арктике, которые оказались чрезвычайно велики. Например, только на архипелаге Земля Франца-Иосифа было выявлено 60 площадок загрязнений, где было складировано 2800 м куб авиатоплива, 1671 м куб дизельного топлива, 3169 м куб масел и более 20 000 тонн лома чёрных металлов. Большой проблемой полигонов является отсутствие водонепроницаемых покрытий на контакте с естественной поверхностью грунтов. А это значит только одно, что загрязняющие, в том числе токсичные вещества попадают в грунтовые воды и в конечном итоге во все водоёмы.

У Арктического региона, есть еще одна очень специфическая особенность – это очень долгое восстановление экосистемы. В своё время очень известный научный институт ПНИИС, проводил исследования. Например, после прохода гусеничной машины или буровой, след зарастает в течение трех лет, при многократном проезде, еле-еле восстанавливается за 10 лет и то не полностью. А теперь представьте масштабы, которые планируются для освоения Арктики. Даже сейчас, действует экологический закон, о том, что проезд на места бурения или другие объекты работ (в Арктике очень много проектов) возможен лишь зимой. И это по одной причине, точнее по двум: первая – летом проехать невозможно, болота и топи, и вторая, экосистема в Арктике на самом деле практически не восстановима, и то, что будет раздавлено гусеницами или колёсами никогда не восстановится, давайте говорить правду.

Правда были неоднократные попытки высадить и сформировать новый почвенно-растительный слой в Норильске, к сожалению, наука потерпела здесь полный провал, ничего не выросло в силу сурового климата.

Сегодня, в связи с потеплением климата, у захоронений Арктики возникают новые проблемы, дамбы разрушаются, через них, движутся потоки, содержащие не только растворимые соли сульфатов, но и тяжелых металлов. Все эти токсичные вещества «убивают» хрупкие тундровые экосистемы, затем попадают в бассейны рек, а далее в Мировой океан.

Давайте посмотрим, что происходит в центрах лесопереработки в Игарке и Лабыинанге. Отвалы опилок, коры и другие отходы, располагаются рядом с производствами, к которым водным путём поступает лес. Например, на юго-восточной окраине Игарки зона складирования подобных отходов тянется вдоль Енисея полосой почти в 5 километров и шириной до 0,5 км. Гниение опилок вызвало деградацию льдистых вечномёрзлых оснований. Особую опасность представляют пожары, например, в засушливое лето 2013 они продолжались в Игарке около двух месяцев.

Для населённых территорий, отдельную опасность представляют старые полигоны складирования твердых отходов. После завершения эксплуатации, на этих участках формировалась подсыпка из щебня или как в Норильске из дроблёного металлургического шлака с дальнейшей застройкой территории. Где потепление климата вызвали изменение в мёрзлых толщах и здания начали разрушаться. Страшным примером в случае города Норильска могут служить улицы Хантайская и Лауреатов, где дома сильно деформированы. Немного предыстории, в ходе круглосуточной отсыпки отходов в их толщу попадает снег и лёд, в результате смен тёплых и холодных сезонов, они начинают представлять из себя льдонасыщенную неоднородную толщу, на которой возводилось многоэтажное строительство, и при таянии которой, все дома дали крен.

Как мы видим все попытки человека улучшить экосистему, завоевать её и приспособить для собственного комфортного пользования - приводят к обратному результату. Всё указывает на важность сохранения вечной мерзлоты и на, то чтобы человек как можно меньше опустошал недра арктической зоны. Цивилизация уничтожает заполярье, можно и так сказать. Но более точным будет другой вывод – человек своим рукам провоцируют давно сложившуюся экосистему на жесткий «ответ». Взять хотя бы опасность выделения метана из недр в огромных количествах, сейчас, точнее пока этот газ удерживается на глубине вечной мерзлотой. Допустим она растаяла, мало того что произойдет массовое образование пустот и обвалов, будет высвобождаться метан. Нужен лишь небольшой источник огня и огромные районы буквально вспыхнут, и мы получим ад на Земле, вместо цветущей тундры. Такой сценарий развития, к сожалению очень реален и доказательством этого служит образование термокарста.

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