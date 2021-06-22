В Тамани назревает сильный экологический протест против строительства восьми заводов

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22 июня 2021, 17:31

Фото: соцсети

Сильный экологический протест назревает в портовом посёлке Тамань у Керченского пролива. Местные жители и экологи собирают подписи под обращением к президенту Путину с требованием остановить строительство восьми заводов по переработке природного газа на территории Таманского портового комплекса. Об этом сообщает портал «ЭкоПротесты.Россия».

Первая очередь предприятий появится у некогда курортного поселка Волна в следующем году. Сейчас проект проходит процедуру оценки воздействия на окружающую среду.

Заказчик строительства — компания «Отэко» Мишеля Литвака. В планах комплекса ежегодно производить до 1,5 млн тонн аммиака, 5,5 млн тонн метанола и более 2 млн тонн карбамида. Компания уже подписала с «Газпромом» соглашение о поставке 75 млрд куб. м природного газа для переработки на заводах.

Местные жители категорически против этих предприятий. Они утверждают, что экология полуострова уже нарушена работой Таманского терминала навалочных грузов. Выдержки из петиции: «В море резко сократился вылов рыбы, постоянно с ветром в поселке Волна, Таманский, станицу Тамань приносит запах нефтепродуктов, и даже закрытые окна не спасают. С открытием и работой угольного терминала в порту Тамань часто наблюдаем облака с угольной пылью».

В этом году жители Аяно-Майского района Хабаровского края на референдуме проголосовали против строительства в районе крупнейшего завода по производству метанола. Выступают против строительства подобного завода жители Находки в Приморье. Теперь такая же история на Таманском полуострове.

Онлайн-петиция, адресованная Путину, за первые, часы набрала 5000 подписей. В самом Таманском поселке живут 11 тысяч жителей.

«Отэко» на своём сайте отчитывается о встречах с жителями в преддверии общественных слушаний по проекту. Компания обещает создать до 5000 новых рабочих мест на период строительства и более 1000 рабочих мест после пуска заводов в эксплуатацию. Также заказчик предприятий обещает, что заводы будут вынесены от населённых пунктов на расстояние от 4 до 8 км, и не затронут исторически сложившиеся рекреационные границы Таманского поселения.

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