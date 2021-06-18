В Новотроицке Оренбургской области мэрия засекретила результаты замеров выбросов, люди задыхаются

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18 июня 2021, 18:03

Фото: соцсети

Казалась, ещё несколько дней назад, дело жителей Новотроицка сдвинулось с мертвой точки. Прокуратура сумела-таки поймать «за руку» загрязнителя ООО «Металекс» на целом вагоне нарушений. Это объясняет появление в воздухе «блёстков», которые несколько раз накрывали Новотроицк плотным облаком. Блестело всё - одежда, машины, дома, дороги, а что в результате попало в легкие, люди предпочитают даже не думать.

Власти Оренбургской области изо всех сил пытались прикинуться слепыми и глухими, но история с фотографиями просочились в СМИ, и чиновникам пришлось как-то реагировать. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Надо учесть, что компания с 2019 года эксплуатирует объект негативного воздействия на окружающую среду 1 категории. И так, на источниках выбросов не было производственного экологического контроля. Нет у компании и данных в паспортах установок газоочистки: о результатах технического осмотра, проверки фактических показателей работы, ремонта, устранения обнаруженных неисправностей. Далее по списку, в программе производственного контроля не были указаны опасные объекты, в отношении которых необходим отбор проб и лабораторные испытания - хотя таких объектов на «Металексе» хоть отбавляй. У организации отсутствует и не актуализированы сведения об источниках выбросов.

В итоге, ООО «Металекс» и его гендиректор на пару с инженером-экологом получили административные дела.

Но это далеко не конец истории - потому что дышать нормально жители Новотроицка могли буквально пару-тройку недель. Теперь воздух там вновь наполнен химическими ароматами, однако больше никто на жалобы жителей не реагирует, а мэрия даже засекретила результаты замеров мобильной лаборатории.

В учредителях «Металекса», напомним, значится Дмитрий Рыжков, должность директора занимает Олег Рулев.

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