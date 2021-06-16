Экологи хотят определить точное местонахождения захороненных в море бочек с токсичными веществами

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16 июня 2021, 18:17

Фото: соцсети

Захоронение радиоактивных отходов в северных морях началось в 1964 году. На сегодняшний день неизвестно, как протекает процесс коррозии конструкций или изделий, в которые заключены радиоактивные отходы. В бухте Большого Камня, недалеко от завода «Звезда», находятся хранилища жидких радиоактивных отходов (ЖРО). В бухте Чажма, на месте аварии АПЛ К431, которая произошла в 1985 году, хранятся ЖРО и реакторные отсеки затонувшей субмарины.

Сейчас, основная задача экологов, выявить точное местонахождение этих бочек, так как течения смещают захороненные объекты от первоначального места затопления. И вторая не менее важная задача - понять степень изношенности коррозии, чтобы успеть принять меры и не допустить разлива их содержимого, а следственно и экологической катастрофы. Читать далее…

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