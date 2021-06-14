Экология в мире: в Арабских Эмиратах будут вызывать дождь, а в Подмосковье вырубят реликтовый лес

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14 июня 2021, 13:43 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Апелляционный суд вынес решение в пользу застройщиков, и теперь 726 гектаров реликтового леса Подмосковья вырубят под строительство. Роснедра в ЯНАО раздают лицензии на добычу нефти на участках, доступ к которым возможен только через Куноватский заказник, который однозначно пострадает. Нобелевские лауреаты направили коллективное письмо лидерам стран G7, с требованием снизить содержание углекислого газа в атмосфере. В Арабских Эмиратах геоинженеры начинают испытания технологии, обеспечивающей выпадение дождя. Ласточки прилетели на гнездование в Сибирь и выбрали песчаные насыпи на крупной городской стройке. Из-за этого работы были приостановлены.

На минувшей неделе стало известно, что 726 гектаров реликтового леса в Подмосковье вырубят под строительство. В подмосковном Одинцове суд вынес решение в пользу застройщика. Лес вошёл в новый генплан Одинцовского района по решению Совета депутатов, несмотря на категоричный запрет Федерального агентства лесного хозяйства.

Разбирательство длилось около двух лет. Местные жители активно участвовали в защите леса и оббивали пороги всех инстанций, включая администрацию президента. Но суд поставил в этом деле жирную точку, теперь от леса ничего не останется, а на его месте вырастут новые коттеджные посёлки и развлекательные торговые центры вблизи Звенигорода. Это серьезно повлияет на экологическую обстановку Москвы и МО. Правда есть ещё надежда, что к ситуации подключится старейшая природоохранная организация Всероссийское общество охраны природы (ВООП).

В Ямало-Ненецком автономном округе Роснедра планируют предоставить нефтедобытчикам лицензии на разработку месторождений углеводородов на участках, доступ к которым возможен только через территорию Куноватского заказника. На его землях гнездятся краснокнижные белые журавли Стерхи. Их популяция оценивается в 4 тыс. особей. Устройство дорог через заказник приведет к деградации местной экосистемы, под угрозой уничтожения окажутся не только журавли, но и огромное количество редких животных и растений. Экологи озабочены этой непростой проблемой.

На прошедшей неделе более 120 нобелевских лауреатов написали коллективное письмо о необходимости снизить выбросы углекислого газа вдвое к 2030 году. Послание было адресовано главам стран большой семёрки и всему человечеству. Учёны выразили свою обеспокоенность прогрессирующим глобальным потеплением и указали, что у человечества остаётся всё меньше времени на исправление сложившейся ситуации. По их мнению, промедление приведет к развитию необратимых климатических процессов на планете, которые приведут к гибели всего живого.

Ещё одно тревожащее климатологов событие намечается в Абу-Даби, где планируется провести испытание технологии, обеспечивающей выпадение дождей над пустынями. Этот метод уже был успешно протестирован В Финляндии и Великобритании. Суть его в том, что электрическим импульсом с беспилотного летательного аппарата заряжается облако, этот заряд способствует образованию крупных капель дождя. Ранее ученые пришли к выводу, что только у крупных дождевых капель есть стопроцентный шанс достигнуть поверхности земли, а мелкие капли, как правило, испаряются в полёте. Теперь очередь за Национальным центром метеорологии ОАЭ в Абу-Даби. Тесты объединены в государственную программу и Эмираты полны решимости довести её до успешного результата. Для проведения испытаний будет использован дрон Skywalker X8. По мнению некоторых экспертов, такие технологии требуют предварительных исследований их влияний на климат. Есть опасения, что искусственное стимулирование выпадения осадков может иметь негативные последствия.

В финале нашего обзора предлагаем позитивную новость. Стало известно, что в Новосибирске на полтора месяца было приостановлено строительство большого, городского дворца спорта. Причиной стало сезонное гнездование ласточек в песчаных насыпях на строительной площадке этого объекта. Неравнодушные люди, заметившие гнёзда ласточек, оповестили власти. Орнитологи подключились к решению этой проблемы. В результате Минприроды добилось решения о заморозке строительства до тех пор, пока подрастут птенцы ласточек, и птицы покинут свои гнёзда.





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