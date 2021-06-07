Как не допустить нового возгорания торфяников

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7 июня 2021, 18:36

В 2010 году Москву буквально окутало дымом от горевших на востоке области торфяников. В Москве были зафиксированы в воздухе превышения допустимых концентраций угарного газа – в 7 раз, диоксида азота — более чем в 2 раза, а пыли и продуктов горения — в 16 раз.



По данным Департамента здравоохранения Москвы на 9 августа 2010, в столице умирало до 700 человек в день, тогда как обычно смертность не превышает 360—380 человек в день. Общее число госпитализаций увеличилось у взрослых - на 10%, у детей — на 17%. Беда в том, что торфяники никуда не делись и при «благоприятных» обстоятельствах они полыхнут снова. Та же опасность существует и в других областях Русской равнины – Владимирской, Рязанской, Тверской и Нижегородской. А синоптики обещают нам в этом году жаркое лето.



Как к одному из кардинальных мер борьбы с огнём власти, естественно, прибегли к воде - затоплению торфянников. Но профессор кафедры физики и мелиорации почв факультета почвоведения МГУ, доктор наук Феликс Зайдельман уверен, что осушенные торфяники просто заливать водой – глупо: «Я думаю, есть очень серьёзная опасность, что мы огонь погасим, но превратим эту территорию в «комариное царство», я бы не стал так кардинально ломать природу, я бы направил эти миллиарды рублей, которые рассчитали на затопление, на реконструкцию мелиоративных систем». По мнению Зайдельмана, к процессу обводнений стоит подходить вдумчиво и делать это на основе предварительных исследований.



Торф является хорошим удобрением. Если ранее его использовали как энергоноситель, то теперь его надо применять в сельском хозяйстве, для обогащения питательными элементами плодоносных почв. Как альтернативу затоплению Зайдельман предлагает провести амелиорацию некоторых болот, распахать их и использовать, как сельскохозяйственные угодья. Кроме того, он считает, что стоит для предотвращения пожаров использовать песок: «Почему Германия не горит, почему Польша не горит, почему Дания не горит? Потому что они предпринимают мероприятия по защите торфа. И на поверхности укладывают слой песка. Он небольшой по толщине, сантиметров 15–20, но этот слой хорошо предохраняет от пожаров».



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