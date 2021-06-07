В Башкирии начался массовый мор пчёл

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7 июня 2021, 12:50

Фото: соцсети

На повальное вымирание пчелосемей жалуются пчеловоды в Кугарчинском, Зилаирском и Зианчуринском районах. Они говорят, что причиной стала обработка лесов от непарного шелкопряда авиацией и наземной техникой - причем, как обычно, с грубыми нарушениями. Самих пчеловодов о химобработке никто не предупредил, спасти пчел они не успели. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

Но 6 июня, по словам очевидцев, напасть перекинулась на Куюргазинский район, который вроде бы в график обработки от шелкопряда в этом году не входит. Однако пчеловоды уверяют, что также видели самолет, распылявший что-то над лесом.

Самые обозленные предупреждают власти Башкирии о втором Куштау - потому что пасеки для них не блажь и не хобби, способ выжить.

Самолет и бочки с химиками люди сняли на видео. Сторож уверяет, что распоряжение об обработке дал башкирский Минлесхоз. Его возглавляет Марат Шарафутдинов - любимчик Радия Хабирова, который прикрыл его во время прошлого коррупционного скандала.

А башкирский мед в этом году, похоже, будет в дефиците, да и с урожайностью, тоже возникнут проблемы.

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